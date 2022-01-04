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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالص التعازي.. محمد فؤاد ينعى أحمد الحجار

الفنان أحمد الحجار
الفنان أحمد الحجار

نعى الفنان محمد فؤاد، وفاة الفنان أحمد الحجار، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشر محمد فؤاد صورة لـ أحمد الحجار، وعلق عليها كاتبًا: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، خالص التعازي في وفاة الأخ العزيز والإنسان النقي الفنان الغالي / أحمد الحجار، نسأل الله أن يغفر له و يرحمه و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم أهله الصبر و السلوان”.

 

وفاة أحمد الحجار.. تعرف على سبب خوفه من الغناء أمام أبيه وأخيه

وفاة الفنان أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما

 

توفي منذ قليل الفنان أحمد الحجار شقيق المطرب علي الحجار، عن عمر يناهز ال65 عاما.

 

المعروف أن أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار .

 

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (اعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لمحمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالإضافة الى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ، تعاون مع العديد من فناني التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما اصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا .

 

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