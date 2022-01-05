طبيب أسنان مصري مقيم بالخارج يشارك في الكشف على سكان الأسمرات.. تفاصيل

قال الدكتور مدحت منجي، طبيب أسنان مصري مقيم في الخارج، يشارك في الكشف على سكان الأسمرات: مارست الطب في مصر لمدة سنتين وبعدها سافرت إلي أمريكا وجئت إلي مصر للمشاركة في القوافل الطبية التابعة لحياه كريمة بناء علي دعوه من وزيرة الهجرة .

وأضاف مدحت منجي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أنا سعيد بالمشاركة في مبادرة وزارة الهجرة والصحة والتي قمنا فيها بالكشف على سكان حي الأسمرات واستمرت لمدة 3 أيام.

ومن جهتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، أن المصريين في الخارج لديهم حالة من الانتماء والولاء ويشاركون دائما في أي مبادرة مصرية.

