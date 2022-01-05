عزيز الشافعي: خوفت من نزول "كتر من قربك" بعد "أنت الحظ ".. وعمرو دياب خارج المنافسة| فيديو

حل الملحن والشاعر الغنائى عزيز الشافعى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري؛ احتفالا بنجاحاته فى عام 2021، وتعاونه مع عدد كبير من المطربين والمطربات في كثير من الأعمال الفنية والأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا سواء من خلال الألحان أو الكلمات والألحان سويا.

وتحدث عزيز الشافعى خلال ندوته عن آخر أعماله مع الهضبة عمرو دياب عام 2021.

وقال عزيز الشافعى :" عمرو دياب خارج منافسة التريند، والأرقام هي التي تصنع التريند ".

وأضاف عزيز الشافعى :" نزول أغنية “حلو التغيير ” وأنت الحظ" فى أسبوع واحد؛ ظلم حلو التغيير.

وأضاف عزيز الشافعى :" خوفت من نزول أغنية “كتر من قربك ” بعد “ أنت الحظ” بسبب النجاح الكبير اللي حققته ".

عزيز الشافعي يتحدث عن سر اختيار عمرو دياب لأغانيه

قال الشافعي :" مفيش عمرو دياب قديم وعمرو دياب جديد ، عمرو دياب هو أقوى صوت شرقي فى مصر والوطن العربي ".

وأضاف عزيز الشافعي :" عمرو دياب ينافس دوليا وليس محليا ولديه رؤية ومقاييس لاختيار أغانيه بيتوقف على الهدف من الأغنية وتوقيتها والموضة الغنائية فى العالم الخارجي والعالم العربي ".

ومن أبرز أعمال عزيز الشافعي 2021“ أنت الحظ ، كتر من قربك، حلو التغيير، زيها مين، عرض مستمر، حته تانية، ونفضل نرقص، خليك فولاذي، صعبة".

كتر من قربك لـ عمرو دياب

تمكن أغنية كتر من قربك لـ عمرو دياب من تصدر مؤشرات البحث بعد طرحها على إحدى المنصات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات .

أغنية كتر من قربك لـ عمرو دياب من تمكنت من تصدر مؤشرات البحث رغم عدم طرحها على موقع يوتيوب .

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم “كتر من قربك ” ، والتي تعد واحدة من أغاني البومه الذى يطرحه أغانيه تباعاً.

"كتر من قربك" كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.