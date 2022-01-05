عزيز الشافعي: «ونفضل نرقص» لـ أنغام.. أسرع أغنية وافقت عليها |فيديو

حلّ الملحن والشاعر الغنائى عزيز الشافعى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري؛ احتفالا بنجاحاته فى عام 2021، وتعاونه مع عدد كبير من المطربين والمطربات في كثير من الأعمال الفنية والأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا سواء من خلال الألحان أو الكلمات والألحان سويا.

وتحدث الشافعى من خلال ندوته عن كواليس تحضير أغنية "ونفضل نرقص" للمطربة أنغام والتى تم طرحها العام الماضى.

وقال الشافعى :" أغلب شغلى مع أنغام كان فى منطقتها ،لكن ونفضل نرقص مختلفة عن أنغام وأسرع أغنية وافقت عليها ".

ومن أبرز أعمال 2021“ أنت الحظ ، كتر من قربك، حلو التغير، زيها مين، عرض مستمر، حته تانية، ونفضل نرقص، خليك فولاذى، صعبة".

وتحدث عزيز الشافعى من خلال ندوته بموقع صدى البلد عن النجاح الكبير الذى حققه من خلال عام 2021.

وقال عزيز الشافعى: "سنة 2021 سنة النجاحات فى مشوارى والفنى وحصاد مجهود 18 عاما".

بعد الصلح مع نصر محروس.. عزيز الشافعي يطرح أغنية تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان

نشر الملحن عزيز الشافعي، أحدث أغنيات المطرب بهاء سلطان والتي تحمل اسم "تعالى أدلعك"، على موقع تويتر، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وبمشاركته بالعزف على العود.

وعلق عزيز الشافعي علي الفيديو: "جديدي مع النجم العائد بقوه بهاء سلطان.. فكرة وإخراج صانع النجوم نصر محروس كلماتي و ألحاني توزيع و مكساج أمير محروس إيه رأيكم في أدائي".

كتر من قربك لـ عمرو دياب

تمكن أغنية كتر من قربك لـ عمرو دياب من تصدر مؤشرات البحث بعد طرحها على إحدى المنصات الخاصة باحدى شركات الاتصالات .

أغنية كتر من قربك لـ عمرو دياب من تمكنت من تصدر مؤشرات البحث رغم عدم طرحها على موقع يوتيوب .

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم “كتر من قربك ” ، والتى تعد واحدة من أغانى البومه الذى يطرحه أغانيه تباعاً.

"كتر من قربك" كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.