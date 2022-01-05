عملة رقمية ليست مشفرة.. الصين تطرح تطبيق اليوان الرقمي لأندرويد وآيفون

طرحت الصين إصدارا تجريبيا من تطبيق إلكتروني يسمح للمستخدمين بالتخزين والدفع باليوان الرقمي، المعروف أيضا باسم e-CNY، وفقًا لما أوردته صحيفة South China Morning Post.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، اليوان الرقمي والذي يرمز إليه بالاسم "e-CNY" هو نسخة رقمية من العملة الوطنية في الصين، تم تطويرها من قبل بنك الشعب الصيني (PBOC) منذ عام 2014، وهو لا يشبه العملات المشفرة المعتمدة على blockchain مثل بيتكوين.

اليوان الرقمي ليس عملة مشفرة

وعلى الرغم من أنه قد يبدو أنها طريقة دفع رقمية عند استخدم بطاقة ائتمان أو خدمة دفع عبر الإنترنت مثل PayPal و Apple Pay، ولكن اليوان الرقمي يحل محل الأوراق النقدية والعملات المعدنية، فهي ليست طريقة دفع لامركزية حيث يعد e-CNY أموال نقدية مادية تم تحويلها إلى نموذج رقمي.

ووفقا لـ CNBC، سيتم توزيع العملة الرقمية باستخدام نظام من مستويين يقوم بتحويل e-CNY من PBOC إلى تجاري البنوك، ستقوم البنوك بعد ذلك بتوزيع العملة مباشرة على المستهلكين.



ونظرا لأن e-CNY ليس عملة لامركزية مثل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، فإنه لا يقدم نفس النوع من الخصوصية، يقول بنك "دويتشه" الصيني، إنه سيتحكم في "إخفاء الهوية"، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين اختيار إخفاء هوياتهم عن الأطراف المقابلة، لكنه سيظل يسمح للسلطات بمراقبة المعاملات بحثًا عن الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال.



وتعمل الصين جاهدة للترويج لليوان الرقمي على مدار العامين الماضيين، حيث أقامت بعض المدن في جميع أنحاء البلاد اليانصيب، حيث وزعت ما مجموعه 10 ملايين يوان رقمي (تبلغ قيمتها حوالي 1.47 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت)على الناس في شنجن في أكتوبر 2020، تليها 20 مليون يوان رقمي (أو حوالي 3 ملايين دولار أمريكي) في سوتشو في ديسمبر 2020، وما يصل إلى 40.2 مليون يوان رقمي (أو حوالي 6.2 مليون دولار) في تشنغدو في فبراير 2021.

وفي الوقت الحالي، يمكن للجميع تنزيل تطبيق العملة الرقمية من متاجر تطبيقات الهواتف الذكية في الصين جوجل بلاي وآب ستور، والذي يسمح للمستخدمين بفتح محفظة رقمية لليوان وإنفاق العملة.

ويسمح التطبيق الجديد للمستخدمين في 10 مناطق بما في ذلك المدن الكبرى شنغهاي وبكين باستخدامه، مع العديد من الطرق لاستخدام العملة الرقمية من بينها الأجهزة القابلة للارتداء التي يمكن للمستخدمين النقر عليها مقابل الماسحات الضوئية للدفع باستخدام e-CNY.

وسيكون التطبيق متاحًا للاستخدام خلال الأولمبياد القادمة، كما يمكن للأجانب لزوار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022، الاشتراك في حساب e-CNY باستخدام جواز السفر ورقم الهاتف، وكذلك تحويل العملات الأجنبية إلى e-CNY، كطريقة إلكترونية سريعة لتسديد المدفوعات بسهولة.