خالص عزائي…خالد سليم ينعي الفنان الكبير أحمد الحجار

نعي الفنان خالد سليم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الفنان أحمد الحجار، الذي رحل عن عالمنا امس الثلاثاء إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب خالد سليم معلقًا على صورة نشرها للفنان الراحل قائلا "‏‏وداعاً أحمد الحجار .. خالص عزائي للفنان القدير علي الحجار .. و لكل ذويه .. و جمهوره و محبيه ".



وقررت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار تشييع جثمانه ، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن الجثمان في مقابر البساتين .



المعروف أن أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار .

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (اعذريني) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لـ محمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالإضافة الى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التليفزيونية، تعاون مع العديد من فناني التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما اصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا .