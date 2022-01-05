عودة ميريت ابنة شيرين للأضواء ببرنامج جديد

كشفت منصة شاهد vip عن طرحها برنامج جديد تقوم بتقديمه ميريت ابنة الفنانة شيرين، ولم تحدد بعد موعد عرضه.

ويعد البرنامج عودة لـ ميريت ابنة الفنانة شيرين إلى الأضواء مرة أخرى بعد اختفائها عن الأضواء منذ أن قدمت فيلمها هاتولي راجل، والذى شاركت في بطولته كل من أحمد الفيشاوي وكريم فهمي ويسرا اللوزي وإيمي سمير غانم ووالدتها الفنانة شيرين وشريف رمزي.

ومن المقرر أن يحمل اسم برنامج ميريت الجديد دعوة خاصة على العشاء، حيث تقوم ميريت بتحضير وجبة عشاء إلى الضيوف وتتناول معهم أطراف الحديث.



ومن المقرر أن تستضيف ميريت عدد من الفنانين علي رأسهم احمد صلاح السعدني ورانيا يوسف ووالدتها الفنانة شيرين .

وظهرت ميريت محمد أسامة في 4 أعمال فنية، أولها دور صغير في فيلم "حسن ومرقص" للزعيم عادل إمام، وثانيها في دور فريدة في فيلم "حلم عزيز" للفنانين أحمد عز وشريف منير

كما ظهرت ميريت في عملين آخرين، هما فيلم "هاتولي راجل" للفنانة نيللي كريم بدور (هند)، ومسلسل "الرجل العناب" للثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو ولعبت فيه دور (ناتاشا).