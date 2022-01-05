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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يوجه رسالة دعم لـ محمد صلاح بعد الانضمام لمنتخب مصر

صدى البلد

وجه نادي ليفربول رساله دعم لـ محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب عقب انضمامه لمنتخب مصر استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية .

 

ونشر الحساب الرسمي ل ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لـ محمد صلاح وماني وناب كيتا و علق “ كل التوفيق لـ صلاح وكيتا وماني مع منتخابتهم في كأس الأمم الأفريقية ” 

 

وينضم الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود حسن “تريزيجيه” لاعب أستون فيلا، لتدريبات منتخب مصر، اليوم الأربعاء، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالكاميرون.

 

واقترب انطلاق النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام على ملاعب الكاميرون في الفترة من 9 يناير المقبل، وحتى 6 فبراير.

 

وتأكدت سلبية مسحة كورونا لـ محمد صلاح ، التي خضع لها أول أمس، من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية .

 

وجاءت مسحة محمود حسن تريزيجه سلبية، لينتظم اللاعبان صلاح وتريزيجيه، في تدريبات المنتخب بشكل طبيعي بداية من اليوم.

 

ونشر محمد صلاح  اليوم، الأربعاء، صورة بقميص منتخب مصر عبر حسابه الشخصي “إنستجرام” معلقًا عليها: "الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكاس.. خليكوا في ضهرنا #شجع_مصر".

 

وأعلن كيروش قبل عدة أيام ، قائمة منتخب مصر لخوض منافسات الكان والتي ضمت 25 لاعبا وهم حراس المرمى: محمد الشناوي -  محمد أبو جبل -  محمد صبحي - محمود جاد.

 

خط الدفاع: أكرم توفيق -  عمر كمال -  أحمد حجازي -  محمود حمدي "الونش"-  أيمن أشرف -  أحمد فتوح -  محمد عبد المنعم -  محمود علاء.

 

خط الوسط: عمرو السولية -  حمدي فتحي -  إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني -  أحمد سيد "زيزو" -  مهند لاشين.

 

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي، بالإضافة إلى ضم 3 لاعبين وهم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي .

محمد صلاح محمد النني تريزيجيه حمدي فتحي رمضان صبحي منتخب مصر عبد الله السعيد

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