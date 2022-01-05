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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادثي سير متفرقين بسوهاج

صدى البلد

شهدت محافظة سوهاج، ظهر اليوم الأربعاء، حادثي سير بمركزي جرجا وطما جنوب وشمال الإقليم؛ نتج عنهما إصابة 5 أشخاص بإصابات مُختلفة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، يفيد بوصول ثلاثة مصابين إلى مستشفى جرجا العام و2 آخرين إلى مستشفى طما المركزي؛ إثر تعرضهم لحادثي سير متفرقين.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء استقلال المدعو “م. ا - 34 عامًا - عامل”، سيارة ملاكي بيضاء اللون، على الطريق الزراعي ناحية قرية المساعيد دائرة مركز جرجا، اختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى اصطدامه بعامود على جانب الطريق؛ ما أدى إلى إصابته بنزيف وارتجاج في المخ، وإصابة 2 آخرين كانا برفقته، بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم.

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كما أصيب شخصان، في حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" داخل حفرة مياه، بدائرة مركز طما، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء استقلال المدعو “ع. ا - 49 عامًا - عامل”، دراجة نارية "تروسيكل" محمل بالبيض، برفقته المدعو “م. ا - 16 عامًا - طالب”، انقلبت بهما الدراجة النارية داخل حفرة للصرف ما أدى إلى إصابتهما بكدمات وجروح متفرقة.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج أشخاص اصابة حادثي دراجة

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