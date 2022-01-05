دعم مستشفى المنشاوي العام بأحدث جهاز للتغذية الرجعية

قامت الإدارة العامة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة بدعم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى المنشاوي العام في الغربية بجهاز تغذية رجعية علاجي يعد من أحدث الأجهزة التي تدخل الخدمة بالوزارة.

كما أثنى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة على الدعم المستمر للخدمات العلاجية بالمحافظة من جانب الوزارة.



وأكد أن مديرية الشئون الصحية بالغربية تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه لم و لن تدخر جهدا فى توفير كافة سبل العلاج والدعم للمرضى فى كافة المجالات ، مشيرا إلى أن تقديم خدمات العلاج الطبيعى أصبحت ضرورة ملحة فى ظل جائحة كوفيد 19، وهو ما ظهر جليا فى حرص المديرية على التوسع فى تقديم هذه الخدمات بوحدات و مراكز صحة الأسرة فى القرى الأكثر احتياجا.

و أكدت الدكتورة إيمان قنصوة مدير إدارة العلاج الطبيعى أن هذه التقنية العلاجية تعد إضافة هامة لخدمات العلاج الطبيعى المقدمة للجمهور بمستشفى المنشاوى العام فى ظل الحاجة المتزايدة لخدمات العلاج الطبيعى و التأهيل بعد جائحة كوفيد 19.

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