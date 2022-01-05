تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون.. الهند تستعد للموجة الثالثة من كورونا

أول وفاة بمتحور اوميكرون في الهند

سجلت الهند، اليوم، أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون، وعلى الرغم من أن متحور أوميكرون أكثر عدوى من متغير دلتا الذي غزا الهند سابقا، إلا أن المسؤولين يقولون إن معدل الشفاء من المحتمل أن يكون أقل، ويبدو أن الهند على مشارف موجة ثالثة من اجتياح الوباء رغم أن المستشفيات الهندية أكثر استعدادا الآن مما كانت عليه في العام الماضي.

ووفقا لموقع "دويتش فيله" الألماني، تم إجراء تقرير تسلسل الجينوم لعينات مرضى كوفيد-19 في الهند وتم العثور على متحور أوميكرون بنسبة 84% من العينات.

وفي بداية شهر ديسمبر ، ثبت إصابة شخصين في ولاية كارناتاكا الجنوبية بمتحور أوميكرون عن فيروس كورونا ، مما يمثل أول حالات إصابة بالفيروس في الهند.

تزايد الإصابات

الآن ، تشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا زيادة في الإصابات ، مع عشرات الآلاف من الحالات الجديدة. تم الإبلاغ عن أكثر من 120 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في الهند.

نظرًا للارتفاع السريع في عدد الحالات ، فقد خفضت الحكومة بالفعل الحضور الفعلي لكل من الموظفين الحكوميين والخاصين في المكاتب بنسبة 50٪، كما تم إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الحوامل من الذهاب إلى المكاتب. وأغلقت المدارس والكليات والصالات الرياضية وحمامات السباحة والمتنزهات في عدة ولايات وصدرت أوامر بحظر التجول ليلا.

قال إن كيه أرورا ، رئيس المجموعة الاستشارية الفنية الوطنية للقاح : "من الواضح أن الهند في الموجة الثالثة من كوفيد-19. ويبدو أن الموجة بأكملها إصابات للمتغير الجديد".

تزود المجموعة الإرشادات اللازمة بشأن اللقاحات، بعد المراجعات العلمية لآثار سياسات وبرامج التحصين، وأضاف أرورا أن المدن الهندية الكبرى مثل دلهي ومومباي وكلكتا لديها 75٪ من الإصابات من نوع أوميكرون سريع العدوى بشكل كبير.

متحور اوميكرون

وأبلغت العاصمة دلهي ، التي تشهد ارتفاعًا في الحالات ، عن 4099 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وهو ما يمثل أعلى عدد من الإصابات الجديدة في المدينة منذ سبعة أشهر.

رفعت تلك الحالات الجديدة معدل الإيجابية إلى 6.46٪ من 4.59٪ فقط في اليوم السابق، وأضاف “اذا ظل معدل الإيجابية في أكثر من 5٪ لأكثر من يومين، حالة التأهب القصوى يمكن أن تصدر في إطار خطة العمل وفرض القيود مثل حظرا شاملا للتجول و إغلاق المؤسسات المختلفة لمنع الازدحام”.

من ناحية أخرى ، سجلت مومباي 7928 حالة جديدة ، مما رفع معدل إيجابية الاختبار إلى 16.39٪، وقالت نشرة صحية إن المدينة سجلت أيضًا حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.