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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. تويوتا تتفوق على جنرال موتورز في المبيعات لهذا السبب .. حكاية سيارة سليم البدري العتيقة في ليالي الحلمية

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

بعد 90 سنة من احتلالها المركز الأول.. تويوتا تتفوق على جنرال موتورز في المبيعات لهذا السبب

استطاعت  تويوتا  اليابانية أن تتفوق على جنرال موتورز في المبيعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021، بعد أن باعت 2,332,262 وحدة في مقابل 2,218,228 وحدة باعتها جنرال موتورز.

 

الدفع الكلي قياسي لأول مرة.. مازدا تكشف تفاصيل CX30 موديل 2022

أعلنت شركة  مازدا  اليابانية عن تفاصيل طراز CX-30 موديل سنة 2022 من فئة كروس أوفر، والتي تبدأ بسعر 23،425 دولارًا في فئة التجهيز الأساسية.

 

حكاية سيارة سليم البدري العتيقة.. شاركت بطولة أولى حلقت ليالي الحلمية| صور

"من انكسار الروح في دوح الوطن .. يجي احتضار الروح في سجن البدن .. من اختمار الحلم يجي النهار .. يعود غريب الدار لأهل وسكن" عبقرية الكلمات التي تستدرجك لعالمها تتخيل كلماتها كأنها سحابة تحوم حول حروفها تنسج أمام عينيك مشاهد تؤكد على مكنونها، ولم لا فهي عظمة كلمات سيد حجاب وإبداع الألحان المنفردة لميشيل المصري والتي أصبحت أيقونة معزوفات الدراما المصرية، بالطبع أدركت مخيلتك هذا العمل الدرامي العظيم مسلسل "ليالي الحلمية".

 

تنحي المدير التنفيذي لشركة "فولفو" من منصبه

يستعد الرئيس التنفيذي لشركة  فولفو، هاكان صامويلسون للتنحي عن منصبه في مارس القادم بعد ما يقرب من عقد من الزمان أدار خلالها الشركة السويدية، ليحل محله جيم روان، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "دايسون جروب" وهي شركة بريطانية متخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية ومجففات الشعر والسخانات.

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