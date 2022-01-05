تنحي المدير التنفيذي لشركة "فولفو" من منصبه

يستعد الرئيس التنفيذي لشركة فولفو، هاكان صامويلسون للتنحي عن منصبه في مارس القادم بعد ما يقرب من عقد من الزمان أدار خلالها الشركة السويدية، ليحل محله جيم روان، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "دايسون جروب" وهي شركة بريطانية متخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية ومجففات الشعر والسخانات.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، صامو يلسون، الحائز على جائزة Autocar كأفضل مدير تنفيذي لعام 2020 بعد تحقيقه سلسلة من النجاحات والمبيعات القياسية لشركة فولفو، تولى منصب المدير التنفيذي لشركة فولفو للسيارات منذ أكتوبر 2012 ، حيث عمل سابقًا لمدة عامين في مجلس إدارة الشركة وقبل ذلك رئيس ومدير تنفيذي لشركة تصنيع المركبات التجارية MAN SE.

وقد أعلنت شركة فولفو أن عقدها مع صامويلسون رجل الأعمال السويدي ينتهي في عام 2022 ، وأنه تم اختيار خليفته بعد "عملية بحث دقيقة جدا و شاملة لتأمين مركز قيادة قوية لشركة فولفو لصناعة السيارات ومستقبل مزدهر مع رئيس تنفيذي يتمتع بخلفية قوية في مجال البرمجيات والتحول الرقمي والمنتجات المبتكرة حسب طلب العميل".

سيتولى روان منصبه في 21 مارس القادم، وسيترك صامويلسون مجلس إدارة فولفو ولكنه يستمر في العمل كرئيس للعلامة التجارية "بولستار" الكهربائية ذات الأداء العالي والفرع الأكثر رفاهية وفخامة لشركة فولفو، حيث تستعد بولستار للإدراج في بورصة ناسداك في وقت لاحق من هذا العام.

فيما أعلن لي شوفو، رئيس مجلس إدارة شركة فولفو ومؤسس الشركة الأم لفولفو وبولستار وهي مجموعة جيلي القابضة، من خلال بيان رسمي : "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر بصدق هاكان صامويلسون على جهده والتزامه وإدارته على مدى السنوات العشر الفائتى لشركة سيارات فولفو".