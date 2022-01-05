أحمد موسى: حادث الأوسطي دامي.. ويجب ردع سيارات النقل

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الأوسطي الذي أسفر عن تصادم 11 سيارة اليوم الأربعاء.



وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أمر من الطريق الأوسطي يوميا، رأيت الحادث الذي أسفر عن تصادم 11 سيارة»، معلقا «حادث دامي، تقريبا كل يوم والتاني بنشوف الحادث، بنبقى مرعوبين من سرعة السيارات النقل اللي بتجري بلا ضابط على الأوسطي».



وأضاف أحمد موسى «طريق الأوسطي مغري للجري، ويجب ضبط وردع حركة سيارات النقل الثقيل اللي بتمشي وتعمل غرز»، مطالبا الإدارة العامة للمرور بإطلاق حملات يومية على الطريق الأوسطي.



وأردف أحمد موسى «هتلاقوا ناس واخدة مخدرات، بشوف ناس لا يمكن تكون قيادتها طبيعية، الطريق يوفر الوقت والمسافة، ربنا لطف إن الحادث لم يسفر عن ضحايا كثيرة»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية نجحت في ضبط السائق المتسبب في الحادث.

