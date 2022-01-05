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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من أرملة المجني عليه في قضية "سفاح الإسماعيلية"

سفاح الإسماعيلية
سفاح الإسماعيلية

قالت جيهان مصطفى أرملة المجنى عليه، بقضية الإسماعيلية، إنهم لن يقيموا العزاء، الا بعد أن يتم شنق المتهم في القضية. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن جميع أولادها متأثرين بما حدث لـ والدهم فى الشارع.

كما قال عادل محمد شقيق المجني عليه، إن القضاء عادل، وأن المتهم فى القضية خائن، لأنه قتل شقيقه وأصبح يتجول برأسه فى الشارع.

وفى نفس السياق كشفت فاطمة محمد أخت المجنى عليه، أنها تشكر جميع من وقف بجوارهم، وأنها تطالب بإعدام المتهم فى القضية لكى يتم عمل العزاء. 

 

 

 

قضية الإسماعيلية الاسماعيلية جيهان مصطفى شريف عامر

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