أخبار السيارات | BMW iX M60 موديل 2023 تصل إلى 610 أحصنة.. السعودية توضح ضوابط تصميم لوحات مرورية مميزة.. رالي داكار 2022.. سيطرة عربية على المرحلة الرابعة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تتميز سيارة الكروس أوفر الكهربائية BMW iX M60 موديل 2023 كواحدة من أفخم التصميمات الداخلية في في العالم حيث تنافس سيارات رولز رويس المشهورة عالمياً بفخامتها الكبيرة، والآن ترفع BMW من رهانها مع ظهور أول كروس أوفر كهربائي يحمل علامة M التجارية.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن ضوابط وشروط خاصة بمشروع النظام الخاص بالشعارات المميزة للوحات المركبات التي تعتزم البدء في تصميمها .

شهدت الجولة الرابعة من رالي داكار الدولي 2022 سيطرة عربية وعودة من بعيد، ويقام الرالي في نسخته الرابعة والأربعون والتي تستضيفه المملكة العربية السعودية حالياً على مسار جديد تم تدشينه خصيصاً ليناسب الحدث الكبير.

عتبر سيارة BMW 507 واحدة من أشهر السيارات في تاريخ العلامة التجارية البافارية، وربما يرجع ذلك في الأساس إلى المكانة المشهورة لعملائها عبر التاريخ، بما في ذلك إلفيس بريسلي، الذي اشترى سيارتين من أصل 254 سيارة تم بناؤها حيث تعد من السيارات النادرة، وإمكانية العثور على واحدة منها للبيع هذه الأيام فرصة نادرة جداً.

تضع شركة رينو الفرنسية اللمسات الأخيرة على نموذج سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات أوسترال الذي ستحل محل نموذج Kadjar في تشكيلة سيارات الدفع الرباعي الخاصة بالعلامة التجارية.