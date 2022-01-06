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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعودية توضح ضوابط تصميم لوحات مرورية مميزة

الادارة العامة للمرور
الادارة العامة للمرور السعودى

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن ضوابط وشروط خاصة بمشروع النظام الخاص بالشعارات المميزة للوحات المركبات التي تعتزم البدء في تصميمها .

 

ويكفل النظام الخاص بالشعارات المميزة للوحات المركبات ، لملاك السيارات اختيار الشعار المناسب للوحة، وفق الضوابط التي تنص على الآتي:

 

1- ألا يؤثر الشعار على بيانات لوحة المركبة .

 

2- ألا يكون ذا دلالة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو ينافي الآداب العامة، أو يخل بالسلم الاجتماعي، أو ذا دلالة قبلية أو عنصرية، أو ينشر التعصب والكراهية .

 

3- ألا يخالف أنظمة الملكية الفكرية أو أي نظام أو تشريع .

 

وتتولى الإدارة العامة للمرور السعودى تصميم الشعار، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تقضي به الأنظمة، وأن يتم اعتماد التصميم من قبل وزير الداخلية، ويوضع الشعار بعد دفع الرسوم المقررة على لوحتي المركبة ويتم التأشير في سجل المركبة بذلك.

 

سيتم إضافة مادة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تتعلق بآلية تصميم تلك الشعارات المميزة ، حيث تأتي هذه الخطوة بعد الاطلاع على التجارب الرائدة عالميًا في هذا المجال واستعراض تجارب 3 دول هي: (الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وكندا) .

الادارة العامة للمرور الولايات المتحدة ولايات المملكة العربية السعودية وزير الداخلية الملكية الفكرية اللائحة التنفيذية أحكام الشريعة

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