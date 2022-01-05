مزاد جديد للسيارات فى 12 يناير .. تفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن استمرار مزادات السيارات خلال شهر يناير الجاري .

ومن ذلك المنطلق اعلنت الإدارة المركزية للمبيعات ، قيام مزاد حكومي جديد بتاريخ 12 يناير ، يضم سيارات تابعة لنيابات وجهات حكومية مختلفة .

واوضحت الإدارة المركزية للمبيعات، ان السيارات التابعة للمزاد عبارة عن ملاكي وبيك أب وميكروباصات ونقل وتكاتك وتروسيكلات وموتوسيكلات وأتوبيسات ولوادر وجرارات زراعية.

وتأتى أهم الموديلات والطرازات المشاركة في مزاد نيابات 12 يناير القادم كلا من هيونداي ، شاهين ، روك ، بي ام دبليو ، سوزوكي ، تمبرا ، بيدو ، جي ام سي ، فولكس فاجن ، أوبل ، ايسوزو ، جاوا ، بيدفورد ، جيب شيروكي ، ايكولاين ، افيكو ، فورد ، كاتربيلر ، رينو ، نصر ، بالاضافة الى جيب ، لادا ، مازدا، شيفروليه ، دايهاتسو ، مرسيدس ، دايو ، كيا ، فورد ، سوزوكي ، باجاج ، تويوتا ، ايسوزو ، فيات ، فيات ريتمو ، داتسون .

وتابعت الهيئة على من يرغب فى دخول المزاد عليه طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه وسعر كراسة الشروط 400 جنيه. وتأمين دخول المزاد 30%.

كما ستقام جلسة المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً .