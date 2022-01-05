عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد للسيارات فى 12 يناير .. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن استمرار مزادات السيارات خلال شهر يناير الجاري .

 

ومن ذلك المنطلق اعلنت الإدارة المركزية للمبيعات ، قيام مزاد حكومي جديد بتاريخ 12 يناير ، يضم سيارات تابعة لنيابات وجهات حكومية مختلفة .

 

واوضحت الإدارة المركزية للمبيعات، ان السيارات التابعة للمزاد عبارة عن ملاكي وبيك أب وميكروباصات ونقل وتكاتك وتروسيكلات وموتوسيكلات وأتوبيسات ولوادر وجرارات زراعية.

 

وتأتى أهم الموديلات والطرازات المشاركة في مزاد نيابات 12 يناير القادم كلا من هيونداي ، شاهين ، روك ، بي ام دبليو ، سوزوكي ، تمبرا ، بيدو ، جي ام سي ، فولكس فاجن ، أوبل ، ايسوزو ، جاوا ، بيدفورد ، جيب شيروكي ، ايكولاين ، افيكو ، فورد ، كاتربيلر ، رينو ، نصر ، بالاضافة الى جيب ، لادا ، مازدا، شيفروليه ، دايهاتسو ، مرسيدس ، دايو ، كيا ، فورد ، سوزوكي ، باجاج ، تويوتا ، ايسوزو ، فيات ، فيات ريتمو ، داتسون .

 

وتابعت الهيئة على من يرغب فى دخول المزاد عليه طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه وسعر كراسة الشروط 400 جنيه. وتأمين دخول المزاد 30%. 

 

كما ستقام جلسة المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً . 

النادي المصري تفاصيل وزارة المالية بي إم دبليو فولكس فاجن شيفروليه هيونداي سوزوكي جيب شيروكي مزادات السيارات هيئة الخدمات الحكومية الإدارة المركزية الخدمات الحكومية

موضوعات متعلقة

الاتوبيس الترددي السريعBRT .. وسيلة نقل جديدة لبيئة نظيفة أعلى الدائري

لإضاءة قوية .. 4 أسباب تؤدى إلى ضعف مصابيح سياراتك

تعرف على سبب تعطل مثبت السرعة في السيارة وطرق حلها

نيسان تبدأ العام بزيادة أسعار الـ صني موديل 2022

تعرف على قصة أسطورة السيارات الأمريكية هنري فورد

بسبب الثلوج.. روسيا تستقبل دفعة سيارات مجهولة الشكل

رالي داكار 2022.. شرطة مكة تؤكد عدم وجود جناية في حادث أمس

الصين تقرر عدم دعم السيارات الكهربائية

ترشيحاتنا

مجدي طلبة: قرار حسن حمدي سبب عدم عودتي للأهلي

التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء

قبل وفاته بأيام.. آخر دعاء للفنان الراحل أحمد الحجار

أمريكا: احتجاز "الحوثيين" سفينة ترفع علم الإمارات يهدد الأمن الإقليمي

مزاد جديد للسيارات فى 12 يناير .. تفاصيل

ما هو العمل الذي يعادل عمرة وحجة وجهاد؟.. الأزهر يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل أحمد الحجار

المصرية للأوراق المالية: عرض مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البرلمان خلال أسابيع

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

مات حزنا عليها.. تشييع جثمان جد بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا لرئيس الأهلي|مستندات

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

فيديو

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ