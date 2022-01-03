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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سبب تعطل مثبت السرعة في السيارة وطرق حلها

مثبت السرعة
مثبت السرعة

يعتبر مثبت السرعة ، من أهم الخيارات المتوفرة التى توضع الآن فى السيارات الحديثة ، والذى يعمل على جعل السائق يثبت سرعة السيارة بحيث لا يحتاج لاستخدام دواسة الوقود أثناء القيادة.

 

ويعشق العديد من سائقى السيارات هذه الخاصية على الطرق السريعة وأثناء السفر، ولكن انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث سيارات متعلقة بتعطل خاصية مثبت السرعة والتي يعجز السائق حينها عن إيقاف تشغيل النظام.

 

لذلك خلال السطور التالية سنتعرف سويا على سبب تعطل مثبت السرعة فى السيارة وحلولها.  

       

أولا : أسباب تعطل مثبت السرعة 

 

1- حدوث خلل في برمجة الكمبيوتر والتي تنقل الأوامر لمستشعرات دواسة الوقود والفرامل وتقم بتفعيلهما معًا في وقت واحد.

 

2- سوء استخدام زر مثبت السرعة مما ينتج عنه تلف الأسلاك الداخلية.

 

3- الإهمال في متابعة الصيانات الدورية للسيارة.

 

4- وجود تلف في خراطيم التفريغ.

 

5- كسر الكبل الذي يربط المشغل بدواسة الوقود.

 

6- اقتراب نفاذ مخزون الوقود حيث لا يستجيب مثبت السرعة عند عدم توفر المخزون الكافي للوقود.

 

ثانيا : حل مشكلة تعطل مثبت السرعة 

 

1- التزام الهدوء التام وربط حزام الأمان.

 

2- تشغيل الأنوار التحذيرية لتحذير بقية السائقين على الطريق بعدم السير خلفكِ.

 

3- الاتصال بالشرطة فورًا.

 

4- على السائق وضع ناقل الحركة على وضع المحايد " التموير" ثم إيقاف المحرك بإستخدام المفتاح.

 

5- بالنسبة للسيارات التي تعمل بدون مفتاح، يجب على سائقي السيارات الإستمرار في الضغط على زر التشغيل حتى يتم إيقاف تشغيل المحرك نهائيًا.

 

6- إذا فشل ذلك، يجب على سائقي السيارات وضع ناقل الحركة على وضع المحايد مع الضغط على الفرامل بقوة وثبات حتى تتوقف السيارة في النهاية.

 

7- إذا فشلت هذه الطريقة أيضًا، فيجب على السائق سحب فرامل اليد ببطء مع الإمساك بعجلة القيادة بقوة حتى لا تنحرف السيارة.

 

8- إذا فشلت كل هذه الأساليب، يجب على سائقي السيارات تغيير ناقل الحركة بين وضع المحايد ووضع القيادة مرارًا وتكرارًا حتي يستعيد السائق السيطرة على السيارة مرة أخرى.

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