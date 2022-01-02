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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موديل 2022.. أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا بالسوق المصرى

شيفروليه أوبترا موديل
شيفروليه أوبترا موديل 2022

طرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيفرولية الأمريكية فى مصر الموديل الجديد 2022 من السيارة طراز أوبترا الشهيرة بين أبناء الجمهورية ، مؤخرا فى الأسواق المصرية .

وأوضح وكيل شيفرولية فى مصر ان السيارة أوبترا موديل 2022 تم طرحها فى السوق المحلى باربع فئات سعرية وتجهيزية مختلفة ، وهى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان .

 

وستسمد السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بطول 4597 مم ، وبعرض 1736 مم ، وارتفاع 1462 مم، وسعة الشنطة الخلفية 405 لتر.

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، عددا من وسائل الأمان ، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .

 

وتأتى السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022، بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء.

 

بالإضافة إلى حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وخاصية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وصندوق تخزين اسفل مقعد الراكب الأمامي، وزجاج تعتيم خلفي، للفئة الاعلى .

أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 :

- الفئة الأولى «A/T» بسعر 201 الف حنيه .

- الفئة الثانية «F/O» بسعر 208 الف حنيه .

- الفئة الثالثة «H/L» بسعر 224 الف حنيه .

- الفئة الرابعة «T/L» بسعر 231 الف حنيه .

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