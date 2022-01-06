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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشدد على متابعة خريطة الاستثمار والمشروعات الزراعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء امس ، إجتماع مع رؤساء الوحدات القروية بمركز الفرافرة، بحضور المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز. 

وأكد المحافظ خلال الإجتماع على ضرورة المتابعة الدقيقة لخريطة الإستثمار والمشروعات الزراعية لمنع أي تعديات على أراضي الدولة، المرور الدوري لرؤساء القرى على المرافق والخدمات الموجودة ورفع إحتياجات القرية لرئيس المركز لتوفيرها، وحصر العاملين بالجهات الحكومية بالقرى ووضع مقترح توزيعهم على مجمعات الخدمات التي يتم إنشائها ضمن مشروعات حياة كريمة. 

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وعقب اللقاء عقد الزملوط لقاءََ مع المواطنين استمع فيه لمطالبهم وشكواهم، موجهاََ بتخصيص نسبة من أراضي البناء لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم دعما وتيسيراََ عليهم.

وكان  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات  "حياة كريمة " بالمركز، يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز ومسئولي المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأشاد الزملوط بنسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة بكل من قرى أبو منقار وأبو هريرة والكفاح وعثمان بن عفان والخير والنماء، حيثُ تم الانتهاء من إنشاء عدد من مجمعات الخدمات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والملاعب الرياضية ومجمعات الخدمات الزراعية التي تضم مركز إرشاد زراعي ووحدة بيطرية وجمعية زراعية.

جدير بالذكر أن المشروع يشمل ١٩ قرية و ٧ وحدات محلية بنطاق المركز ويتم تنفيذ ١٧٧ مشروعاََ بمختلف القطاعات الخدمية.

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