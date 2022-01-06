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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحكومة تتلقى 93 ألف شكوى خلال شهر.. والتفاعل مع 58% عبر الخط الساخن

مدبولي
مدبولي

 استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. 

وقال الدكتور طارق الرفاعي إن المنظومة تلقت ورصدت 93 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2021، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 91 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه 68 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 23 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص ألفى شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأضاف أنه تم التفاعل مع 58% من الشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 42% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى الأخرى. 

وتابع مدير المنظومة: “كان نصيب الوزارات 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وقد حققت وزارات؛ الأوقاف، النقل، التموين، الصحة والسكان، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة المتجددة، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخارجية، والبيئة؛ نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها كماً ونوعاً”. 

بينما كان نصيب المحافظات 24% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها المنظومة خلال شهر ديسمبر، وحققت محافظات؛ أسيوط، البحيرة، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، السويس، المنيا، قنا، المنوفية، البحر الأحمر، الدقهلية، والغربية؛ نسب إنجاز متميزة. 

كما استحوذت الهيئات المرتبطة بالمنظومة على 9% من إجمالي الشكاوى الموجهة خلال شهر ديسمبر 2021، حيث حققت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها. 

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه فيما يتعلق بشكاوى وطلبات المواطنين بشأن المعاملات المالية الخاصة بالبنوك، قام البنك المركزي المصري بالتعامل بفعالية مع تلك الشكاوى، والموجهة للبنك خلال الشهر للدراسة والفحص، حيث حقق نسب استجابة مميزة لتلك الشكاوى والطلبات.

كما حققت جامعات؛ طنطا، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، حلوان، المنصورة، الإسكندرية، بني سويف، القاهرة، المنوفية، وعين شمس؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وأوضح مدير المنظومة أن أعلى القطاعات التي وردت إليها الشكاوى هي: قطاع الخدمات الصحية، يليه قطاعات الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والبيئة. 

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