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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال أعياد الميلاد

صحة المنيا تستعد
صحة المنيا تستعد لاعياد الميلاد

أعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأكد "نادى"، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية  بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومنع الإجازات بالمستشفيات والمنشآت الصحية طوال فترة الاحتفالات، وتشديد الرقابة والمرور على مدار الساعة لجميع المنشآت الصحية.

ووجه وكيل الوزارة، مسئولى الطب الوقائى، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ، والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وكيل وزارة الصحة، المواطنين، تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع إتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة.

ووجه إدارة الثقافة الصحية بتحريك فرق التواصل المجتمعى لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بأماكن التجمعات والكنائس والنوادى الرياضية والميادين والاماكن العامة. 

المنيا حالة الطوارئ فيروس كورونا مستشفيات صحة المنيا التباعد اعياد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وزارة الصحة

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