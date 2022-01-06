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رئيس التحرير
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محافظات

أصغر مترجمة إشارة بالمنيا.. تترجم الأناشيد الدينية وكلمات الاحتفالات للصم وضعاف السمع|شاهد

ريماس منير أصغر مترجمة
ريماس منير أصغر مترجمة اشارة بالمنيا

تعد الطفلة ريماس محمد منير بالصف الرابع الابتدائى، ابنة المنيا، أصغر مترجمة إشارة للصم وضعاف السمع على مستوى محافظة المنيا حيث تقوم ريماس بترجمة الأناشيد الدينية والكلمات في الندوات والاحتفالات للصم وضعاف السمع.

تقول ريماس منير 11 سنة بالصف الرابع الابتدائى تعلمت لغة الإشارة من أجل التواصل مع ضعاف السمع والصم من أجل دعمهم والتضامن معهم وحتى لا يشعرون أنهم منعزلون بعيدًا عن المجتمع أو يعيشون بمفردهم فمن أجل ذلك تعلمت لغة الإشارة عن طريق الأون لاين مع إحدى المعلمات. 

وأضافت ريماس: أقوم بترجمة الكلمات والأغاني والأناشيد الدينية في الندوات والاحتفالات وأحظى بحب الجميع كما أنني عضوة في إحدى جمعيات الصم ففي بداية تعلمي لغة الإشارة كنت لا أتقن الترجمة أما بعد فترة من التعلم والتدريب الجيد تمكنت من الترجمة الدقيقة والحسنة وأتمنى أن أكون طبيبة بشرية في المستقبل ومترجمة إشارة.

وقدمت ريماس الشكر للدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا وموظفي المكتبة عامر جمال ومس رشا وأشواق لتقديم الدعم لها وتشجيعها دائما على المشاركة بجميع الفاعليات والأنشطة الخاصة بالمكتبة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الماضية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي  وكبار رجال الدولة.

ووجه الرئيس السيسي خلال الاحتفالية جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية، التي تقوم الدولة بتنفيذها لتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام .

وأضاف الرئيس السيسي "إننا جميعا سعداء بذوي القدرات الخاصة وأن الدعم الايجابي من المصريين لأصحاب الهمم لم ولن يتوقف وسيزيد وأن الدولة تتحرك ولكننا لم نصل للتقدير الحقيقي للكنز الذي رزقنا الله به سبحانه وتعالى.
 

السيسي المنيا مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التضامن الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء القاهرة الجديدة مركز المنارة

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