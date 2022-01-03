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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يضم 1200 نوع زينة| مشتل جامعة المنيا.. دور رائد لخدمة المجتمع وتجميل البيئة

د محمود عبد الهادي
د محمود عبد الهادي بالمشتل

قدم صدى البلد بثا مباشرا من داخل معرض " ترحيب الشتاء بالخريف" بالمشتل التعليمي بكلية الزراعة بجامعة المنيا والتقينا بالأستاذ الدكتور محمود عبد الهادي استاذ نبات الزينه وتنسيق الحدائق بجامعة المنيا ومدير المشتل والذي قال إن فصل الخريف تقل فيه الزهور لكن الله سبحانه وتعالى أوجد لنا نبات الأراولا الذي يتميز بجمال أوراقه إضافة إلى نبات الايبكس ولم يقتصر الحس الجمالي على نبات الزينه بل هناك ألوان نباتية غاية في الجمال تحل محل الزهور لإعطاء الحس الجمالي فنجد أوراقا صفراء وحمراء وبنفسجية وتتداخل هذه الألوان مع بعضها البعض لتخلق لوحة جمالية مبهجة لتحل محل الزهور.

وأضاف الدكتور عبد الهادي أن معارض الزهور هامة جدا فهي ترفع قيمة الإحساس بالجمال والاحساس  كما تزيد من الوعي البيئي وتمنح الإنسان الطمأنينة والهدوء والسلام النفسي وذاتية التصرف الأمر الذي ينعكس على سلوك الإنسان في شكل سلوك أمن وحضاري.

وأوضح أن مشتل كلية الزراعه من أجمل البقاع داخل الجامعه حيث ترتفع فيه نسب الاكسجين وتقل فيه نسب اول وثاني أكسيد الكربون والعوادم التي تؤدي إلى الاختناق ومنها ينتج التوتر والقلق والاضطراب في البيئة النباتية هي " رئة الكون".

وكشف الدكتور محمود عبد الهادي استاذ نبات الزينه بالجامعة أن المشتل تعليمي وخدمي فهو يقدم الخدمة التعليمية لطلاب كليات الزراعة والصيدلة والفنون الجميلة والإعلام وكذلك طلاب الماجستير والدكتوراه.

كما أنه مشتل إنتاجي يغطي كافة احتياجات الجامعه والتنسيقات الداخلية للكليات وكذلك المدن الجديدة والمواطنين الراغبين في زراعة الزهور ونباتات الزينه.

فالمشتل يمنح الزهور والنباتات بأقل الأسعار كما توجد به جميع انواع النباتات ويتميز بخدمة ما بعد البيع أيضا فإننا نقوم برعاية النباتات التي نبيعها ليظل برونقه وجماله.

وأشار الدكتور محمود عبد الهادي أن المشتل التعليمي حاصل على شهادة الجودة على مستوى الجمهورية فيضم ما يقرب من 1200 نوع نبات منهم 110 نوع من نبات الطبيه والحبوب العطريه وهذا رقم كبير جدا في علم النبات.

وأعلن أن سيتم تنظيم معرض الربيع في مارس المقبل  وسيضم المعرض ما يقرب من 1500 نبات من السنابر تنتج 18 لون  من التدخلات والتنسيقات.

يشار إلى ان الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة قام بافتتاح المعرض برفقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة والدكتور محي الدين محمد وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا

أثنى الدكتور "عبد النبي" على مجهودات جميع القائمين على المشتل التعليمي، وحرصهم المستمر على عقد معارض تعكس جمال الطبيعة، وتنقل تجربة علمية وتعليمية فريدة لجميع المهتمين بهذا المجال. 
مؤكدًا على دعم الجامعة لجميع الخدمات التعليمية والمنتجات التي توفرها وتنتجها كلية الزراعة ومشتلها التعليمي خلال العام الدراسي.
لينك البث المباشر.

https://fb.watch/ahzA6NcTte/

جامعه المنيا التنسيق البث المباشر صدى البلد الماجستير والدكتوراه كلية الزراعة عبد الهادي تعليمي السلام النفسي

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