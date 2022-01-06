منافس الأهلي.. مدرب الهلال السوداني يتراجع عن خوض فريقه 3 وديات

أخطر البرتغالي جواو موتا المدير الفني لفريق الهلال السوداني إدارة النادي بتراجعه عن فكرة خوض المباريات الودية التي كانت مقررة لها من يوم الأحد المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية سودانية أن المدرب البرتغالي قرر عدم الاستعجال في خوضها، لتكثيف المزيد من الجرعات الفنية والتكتيكية.

يذكر أن موتا، حدد خوض ثلاث مباريات لتجهيز الفريق لمسابقة الدوري الممتاز، التي سوف تنطلق منتصف الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

الأهلي ضد المريخ السوداني يومي 11-12 فبراير

الهلال السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 فبراير)

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (25 أو 26 فبراير)

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي (11 أو 12 مارس)

المريخ السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 مارس)

الأهلي ضد الهلال السوداني (1 أو 2 إبريل)