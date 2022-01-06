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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس إخواني زوّر مهنته بالبطاقة إلى مهندس زراعي فى القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

أمر المستشار خالد الشباسى رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القليوبية باستمرار حبس كادر إخواني من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية 45 يوما على ذمة التحقيقات بعد قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله وإلغاء قرار غرفة المشورة  بإخلاء سبيله بكفالة مالية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت معلومات سرية تفيد اختباء قيادة إخوانية فى أحد الأماكن فى شبرا الخيمة فتم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وتبين أن المتهم الهارب يدعى م أ، من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية وكان يشغل منصب مساعد الشباب بحزب الحرية والعدالة بشبرا الخيمة هرب عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.
وتوصلت التحريات أن المتهم يحمل بطاقة رقم قومي تحمل صفة مهندس زراعي وزوّرها من مركز البطاقات إبان حكم المعزول وعقب ثورة 30 يونيو ظل يتحرك بالبطاقة إلى أن كشفت معلومات الأجهزة الأمنية تواجده في أحد الأماكن بمنطقة شبرا الخيمة.
وألقى القبض على المتهم وتبين أنه هارب من عدة قضايا وضبط بحوزته بطاقة شخصية مزورة  ومنتحلًا صفة مهندس زراعي.

القليوبية أمن القليوبية الأجهزة الامنية محكمة جنايات البطاقة الشخصية بطاقة رقم قومى مهندس زراعي

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