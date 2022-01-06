ضبط مخزن منظفات صناعية مضرة بالبيئة في القليوبية

تمكنت مباحث ومديرية تموين فى القليوبية من ضبط 3 أطنان من خام الكلور مجهول المصدر وبدون مستندات تدل على مصدره وجهة تصنيعه، وذلك خلال حملة أمنية شنتها مباحث التموين على مخزن للمنظفات الصناعية في شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المكان وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد بقيام حملة لضبط السلع ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن منظفات صناعية بدون ترخيص أو سجل صناعى في شبرا الخيمة، وعثر بداخله على تنك بلاستيك به كلور خام سعة التنك 3 أطنان كلور خام مجهول المصدر وبدون فواتير وغير مطابق للمواصفات القياسية، حيث يقوم بتصنيع المنظفات الصناعية المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص به طن من ملح الطعام مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى، أمر المستشار خالد الشباسى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القليوبية، باستمرار حبس كادر إخواني من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية 45 يوما على ذمة التحقيقات، بعد قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله وإلغاء قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيله بكفالة مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت معلومات سرية تفيد باختباء قيادة إخوانية فى أحد الأماكن فى شبرا الخيمة، فتم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وتبين أن المتهم الهارب يدعى “م. أ”، من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان يشغل منصب مساعد الشباب بحزب الحرية والعدالة بشبرا الخيمة وهرب عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يحمل بطاقة رقم قومي تحمل صفة مهندس زراعي وزوّرها من مركز البطاقات إبان حكم المعزول، وعقب ثورة 30 يونيو ظل يتحرك بالبطاقة إلى أن كشفت معلومات الأجهزة الأمنية تواجده في أحد الأماكن بمنطقة شبرا الخيمة.

وألقى القبض على المتهم وتبين أنه هارب من عدة قضايا، وضبط بحوزته بطاقة شخصية مزورة ومنتحلًا صفة مهندس زراعي.