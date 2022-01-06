المنتخب السعودي والوفود الأجنبية يشهدون بطولة سوديك المفتوحة للإسكواش

وصل منتخب السعودية للإسكواش للقاهرة مع باقي الوفود الأخرى من أمريكا من اللاعبين للمشاركة في بطولة سوديك الثانية المفتوحة للناشئين والناشئات للإسكواش والتي تجري فعالياتها علي ملاعب نادي Club S الجريا وملاعب نادي النادي وتستمر حتي ١١ من الشهر الجاري وتقام البطولة ضمن سلسلة البطولات التي تقام دعما للسياحة وبرعاية وزراه الشباب والرياضة..

وتقام هذه البطولة لأول مرة في إطار خطة طويلة الأجل لخلق مواهب جديدة وأتساع قاعدة المشاركة لجميع الفئات العمرية.



وكانت البطولة الأولي التي إنتهت مؤخرا قد حققت نجاحا كبيرا من حيث التنظيم الجيد والإقبال الكبير حسب أكد عمرو شبانه المستشار الرياضي للبطولةً

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن سلسلة بطولة "سوديك الدولية للإسكواش" للناشئين والناشئات يتم تنظيمها استكمالاً لجهود الوزارة في توسيع قاعدة ممارسة لعبة الإسكواش، وزيادة قوة المنافسة لخلق أجيال جديدة تساهم في رفع اسم مصر بالمحافل الدولية.

أكد أن الوزارة ترتكز محاور استراتيجيتها على أهداف ثابتة تتحقق من خلال برامج وأنشطة ومشروعات دائمة التنوع والتجديد لمقابلة احتياجات النشء والشباب، ومواكبة متغيرات المجتمع وتشجيع ممارسة الرياضة على نطاق أوسع، واكتشاف أصحاب الموهبة الرياضية، ورعايتهم وتنمية القدرات البدنية والنفسية والعلمية والاجتماعية لتحقيق الريادة الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

أضاف صبحي أن السياحة الرياضية تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار لاسيما وأن مصر أصبحت واحدةً من أفضل دول العالم جذباً للسائحين

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