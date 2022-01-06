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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجمل أخت وألطف صديقة.. أروى جودة تودع مها أبو عوف بكلمات مؤثرة

مها ابو عوف
مها ابو عوف

نعت الفنانة، أروى جودة، الفنانة  الكبيرة الراحلة مها أبو عوف، ونشرت صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت معلقة من خلال الصور:(خبر مفجع فراقك يا مها.. اجمل اخت و الطف صديقة، إينما تواجدتي، تواجدت معك البهجة و القصص المضحكة.. و ان وجدتي احد منا حزين لم تتأخري لمواساته و التخفيف عنه.. وداعاً يا ارق أم و اجدع انسانة.. الله يرحمك و يغفرلك يا رب و يجعل مثواكي الجنة.. اللهم الهم ابنها شريف الشربيني و اخواتها و كل من يحبها الصبر و السلوان.. إنا لله و إنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة فضلاً و ليس امراً).

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الساعات الأخيرة فى حياة مها أبو عوف 

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية، لـ"صدى البلد" سبب وفاة الفنانة مها أبو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.

وقال أشرف زكي: "مها أبو عوف كانت  تعاني من مرض سرطان الرئة؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على أثرها إلى المستشفى".

وأضاف أشرف زكي: "ومكثت مها أبو عوف في العناية المركزة، حيث تم تشخيص حالتها بأنها التهاب رئوى حاد وهو من أعراض سرطان الرئة".

اختتم أشرف زكي: "تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتى فارقت الحياة".

آخر كلمات الفنانة مها أبو عوف 

وشاركت مها أبو عوف قبل حوالي أسبوع من وفاتها على حسابها بموقع “فيسبوك” تهنئة بالعام الجديد، بكلمات تعبر عن التفاؤل والأمل في الأفضل، وذلك قبل تدهور حالتها الصحية. 

محطات فى حياة مها أبو عوف 

تأثرت الفنانة مها أبو عوف، بوفاة شقيقها عزت أبو عوف، ولم تستطع أن تتماسك وانهارت من البكاء في أكثر من لقاء.

عانت الفنانة الراحلة من تأخر في الإنجاب، حيث ظلت تحاول لمدة ١٥ عاما دول يأس أو ملل حتى نصحها الأطباء بالتبني، وبالفعل قررت أن تتبنى أطفالاً حتى حدثت المعجزة وشعرت بآلام في بطنها واكتشفت أنها حامل وأنجبت ابنها شريف.

صرحّت الفنانة مها أبو عوف، في أكثر من لقاء، بأنها سكنت بمنزل كان به عفاريت، لمقتل صاحب الفيلا داخلها قبل أن ينتقلوا إليها.

كما صرحت مها أبو عوف بأن لديها شعورا قويا بأن عمر خورشيد قد مات مقتولاً ولم تكن وفاته ناتجة عن حادث سيارة طبيعي.

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