استعدادا لكأس الرابطة.. بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي 3-2 "وديا"

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريقي بيراميدز والبنك الأهلي بفوز الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما على استاد الدفاع الجوي في إطار الإعداد لمواجهات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

سجل بيراميدز هدفي التقدم في الشوط الأول عن طريق محمود صابر وأحمد سامي من ركلة جزاء، وعاد البنك الأهلي وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني جاءت عن طريق أسامة فيصل ومحمد هلال وفادي فريد.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله مجدي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: محمود صابر - محمد حمدي - عماد ميهوب - إبراهيم حسن

خط الهجوم: ناصر منسي

وشارك خلال أحداث المباراة، وليد الكرتي، وأحمد فتحي، وأحمد دعدور، بالإضافة إلى دودو الجباس.

يذكر أن بيراميدز خاض مباراة ودية قوية بالأمس أمام منتخب الكونغو وانتهت بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل سجله عمر جابر من ركلة جزاء، استعدادا لبدء مشوار كأس الرابطة ومواجهة الاتحاد السكندري يوم ١٢ يناير الجاري.

