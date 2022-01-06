عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يفوز على أبو حماد 6 - 1 وديًا .. شاهد

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على فريق أبو حماد بنتيجة ٦-١، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

سجل أهداف سيراميكا كليوباترا كلا من: جمال سعيد، من صناعة شادي حسين، ومحمد ابراهيم، من ركلة ثابتة، وشادي حسين من خطأ دفاعي، نجح في استخلاص الكرة، وسدد بباطن قدمه في المرمى، بينما سجل الهدف الرابع احمد محسن من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حصل عليها مصطفى ميسي، وعاد ميسي ليسجل الهدف الخامس، بعدما تسلم كرة عالية داخل منطقة الجزاء، وهيأها لنفسه ثم سدد في الزاوية الضيقة، قبل أن يضيف بنفسه الهدف السادس، من مرتدة سريعة لعبها محمد توني إلى ميسي، سدد في المرمى تصدى لها الحارس، واكملت طريقها داخل الشباك

وجاء هدف أبو حماد بعد عرضية من الجهة اليمنى حولها محمد لطفي برأسة إلى داخل الشباك.

وكاد شادي حسين أن يسجل هدفاً رائعاً في الشوط الثاني بعد تمريرة بينية من باسم مرسي سددها شادي من لمسة واحدة على الطائر لكنها اصطدمت بالعارضة وسقطت قبل خط المرمى.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث وقع في مجموعة تضم الزمالك وطلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة وإنبي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع فاركو في الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

b29039c7-062d-4ab8-8008-48cbe000764d
b29039c7-062d-4ab8-8008-48cbe000764d
047416be-ef9e-43c4-80b8-5679c6e97676
047416be-ef9e-43c4-80b8-5679c6e97676
44e8fd22-2b7b-4297-905a-5d2cfdcf75dc
44e8fd22-2b7b-4297-905a-5d2cfdcf75dc
c7eb579a-e1bc-4cb3-ba82-b187ece9cdf6
c7eb579a-e1bc-4cb3-ba82-b187ece9cdf6
cd524bea-8e06-4de0-8daf-129359bb73d1
cd524bea-8e06-4de0-8daf-129359bb73d1
ac7b966c-fe7b-43c2-a08c-c83902553dc4
ac7b966c-fe7b-43c2-a08c-c83902553dc4
998f133e-39aa-416b-bbf6-c2431de49a2c
998f133e-39aa-416b-bbf6-c2431de49a2c
05a66eca-7b74-4a3a-99ac-44b999f10e35
05a66eca-7b74-4a3a-99ac-44b999f10e35
سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي من كاتدرائية العاصمة الإدارية: الجمهورية الجديدة الحلم والأمل والعلم والعمل

كازاخستان تفرض حظرا مؤقتا على الزيادات في الرسوم الجمركية الخاصة بالمرافق

سيدات محجبات يشاركن الإخوة الأقباط قداس عيد الميلاد المجيد| فيديو

تبدأ من 179 ألفا.. أسعار ومواصفات سوزوكي ديزاير 2022 |صور

سيراميكا كليوباترا يفوز على أبو حماد 6 - 1 وديًا .. شاهد

الصحة:حالة واحدة لديها اشتباه بكسر في العمود الفقري من مصابي حادث السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد تهنئة الأقباط.. الرئيس السيسي يغادر كاتدرائية ميلاد المسيح

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بفيروس كورونا

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

وفقا للتعديل الجديد.. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية المسجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منحنى الموت.. اجراءات عاجلة لمنع الحوادث المروعة على الدائري الأوسطي| تعرف عليها

20 صورة من جنازة الراحلة مها أبو عوف

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

فيديو

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

كانت ملاك ودا مش جسمها.. والدة بسنت تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

رحيل مها أبو عوف ..اللحظات الأخيرة في حياة نجمة الـ 4M

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ