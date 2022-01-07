تربية المنيا تنظم ممرا شرفيا لدكتورة.. تفاصيل

قال الإعلامي شريف عامر، إن طلاب كلية التربية بجامعة المنيا ينظمون ممرًا شرفيًا للدكتورة وجيدة أحمد سالم تقديرًا لها ولحسن تعاملها، موضحًا أن الدكتورة هى تدرس فزياء.

وقالت الدكتورة وجيدة أحمد سالم، إنها دكتورة فزياء، و الطلاب الذين قاموا بعمل ممر لها، تدرس لهم منذ فترة ، وهم بالصف الثالث بالتربية بجامعة المنيا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أنها تدرس من 46 سنة، و تتعامل مع الجميع بحب و احترام، :" كلهم ولادي".

ولفتت إلى أن الممر كان بعد آخر محاضرة تدرس لهم فى الجامعة.