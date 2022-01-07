من الكويت.. طريقة عمل مشخول سمك

تعد الأكلات الخليجية من اشهي الوصفات التي يمكن أن تقديمها لاسرتك وبالعزومات ونقدم لكي اليوم طريقة عمل مشخول السمك من المطبخ الكويتي

مشخول سمك



المقادير

2 كوب أرز بسمتى مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة

6 قطع سمك مقطع

ثوم مهروس

بصلة مفرومة ناعم

1حبة طماطم كبيرة الحجم مقشرة ومفرومة - 1 قرن أخضر مفروم ناعم

لومي 1 حبة

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة زيت -

2 ملعقة كبيرة سمنه

1 ملعقة صغيرة ملح - فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

كزبرة مجففة ومطحونة

طريقة تحضير مشخول السمك



تبلي السمك بالملح والفلفل والكمون ثم اقليه بزيت غزير وضعيه في طبق على ورق المطبخ حتى تتخلصي من الزيت الزائد وسخني الزيت والسمن في طاسه وضيفي البصل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتحمر البصل ثم ضيفي الثوم و قلبي وضيفي الملح والفلفل والكمون واللومي والكزبرة والفلفل الاخصر المفروم وقلبي لمدة 5 دقائق وضيفي الطماطم المقشرة المفرومة و غطي واتركيه على نار متوسطة حتى تختلط المقادير وتتسبك الطماطم مع البهارات وضيفي السمك والماء واتركي على نار خفيفة واسلقي الأرز بكمية من الماء وملعقة زيت ورشة ملح حتى يستوى نصف سوى وصفيه وضيفي الأرز المشخول في طبق فوق السمك والماء وغطي واتركيه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة حتى يستوى الأرز ويتشرب الماء وصبي المشخول مع السمك في طبق التقديم وقدميه ساخن إلى جانب الدقوس حسب الرغبة