أكلات خليجية.. طريقة عمل المتشبوس

المتشبوس مصنوع من لحم الضأن المتبل والطماطم والأرز والمرق، هو طبق خليجي كلاسيكي.
مكونات المتشبوس الخليجي
2 ملعقة صغيرة سمن
1.5 كيلو كتف خروف
2 بصل مفروم خشن
1 ملعقة صغيرة بهارات
5 فصوص
1 ملعقة صغيرة كركم
2 طماطم مقشرة
3 قطع من القرفة
2 كوب أرز
كوب كزبرة (مفرومة)
ماء (750 مل)
3 ملاعق صغيرة ملح
6 حبات هيل
طريقة عمل المتشبوس الخليجي
1- اقلي البصل في مقلاة كبيرة على نار متوسطة حتى يتحول إلى شفاف.
2- يُضاف الكركم والبهارات ويُطهى حتى يتجانس البصل والبهارات جيداً.
3- تُغطى قطع لحم الضأن بالتوابل وتُطهى حتى يصبح لونها بنيّاً.
4- يضاف الملح والطماطم والبهارات الأخرى.
5- غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.
6- أضيفي الكزبرة والماء إلى المقلاة.
7- غطي المقلاة بإحكام واطهيها على نار خفيفة لمدة ساعتين أو حتى ينضج اللحم.
8- نضيف الأرز ونغلي المقلاة. يُطهى لمدة 20-25 دقيقة على نار خفيفة حتى ينضج الأرز.
9- أطفئ النار وانزع الغطاء.
10- يحرك الخليط.
11- تقدم مع السلطة الخضراء والزبادي.