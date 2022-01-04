أكلات خليجية.. طريقة عمل المتشبوس

المتشبوس مصنوع من لحم الضأن المتبل والطماطم والأرز والمرق، هو طبق خليجي كلاسيكي.

مكونات المتشبوس الخليجي

2 ملعقة صغيرة سمن

1.5 كيلو كتف خروف

2 بصل مفروم خشن

1 ملعقة صغيرة بهارات

5 فصوص

1 ملعقة صغيرة كركم

2 طماطم مقشرة

3 قطع من القرفة

2 كوب أرز

كوب كزبرة (مفرومة)

ماء (750 مل)

3 ملاعق صغيرة ملح

6 حبات هيل



طريقة عمل المتشبوس الخليجي

1- اقلي البصل في مقلاة كبيرة على نار متوسطة حتى يتحول إلى شفاف.

2- يُضاف الكركم والبهارات ويُطهى حتى يتجانس البصل والبهارات جيداً.

3- تُغطى قطع لحم الضأن بالتوابل وتُطهى حتى يصبح لونها بنيّاً.

4- يضاف الملح والطماطم والبهارات الأخرى.

5- غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

6- أضيفي الكزبرة والماء إلى المقلاة.

7- غطي المقلاة بإحكام واطهيها على نار خفيفة لمدة ساعتين أو حتى ينضج اللحم.

8- نضيف الأرز ونغلي المقلاة. يُطهى لمدة 20-25 دقيقة على نار خفيفة حتى ينضج الأرز.

9- أطفئ النار وانزع الغطاء.

10- يحرك الخليط.

11- تقدم مع السلطة الخضراء والزبادي.