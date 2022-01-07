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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الكنيسة المصرية إحدى ركائز الاستقرار بالنسبة للدولة المصرية

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، أن الكنيسة المصرية، أحد ركائز الاستقرار بالنسبة للدولة المصرية، وتاريخها مشرف تجاه الدولة الوطنية.


وأضاف رائف خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، أن لقداسة البابا تواضروس مواقف مشرفه ومعهودة أبان ثورة 30 يونيه، معقبا:" خلال تلك الفترة قال البابا تواضروس جملته الشهيرة، وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".


وتابع الكاتب الصحفى، أن إشارة الرئيس السيسي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد لدور البابا تواضروس والكنيسة، تقديرا من الدولة المصرية للكنسية كحصن من حصون الدولة.

الرئيس

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لـ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال السيسي،  خلال تواجده فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد،:" عاوز أقولكم علي حاجة أنتو متعرفوش حجم الاحترام والتقدير والمحبة التي أكنها لقداسة البابا تواضروس، متابعا:" الرجال توزن في المواقف والطروف الصعبة جدا وكل عام وأنتم طيبين".


ويترأس البابا تواضروس، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مجموعة من أباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وعدد محدود من شعب الكنيسة بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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