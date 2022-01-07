BMW 7 Series موديل 2023 تحصل على ترقيات بقوة 560 حصان | صور

يقترب الجيل التالي من BMW الفئة السابعة من الاكتمال ويتوقع أن يظهر المنتج النهائي في وقت ما خلال النصف الثاني من عام 2022، حيث ألمحت صور التجسس التي نشرها موقع Motor1 والصور التشويقية التي نشرتها BMW إلى لغة تصميم جديدة جذرية للواجهة الأمامية، مع بعض الابتكارات التقنية، كما يمكن أن يكون هناك نموذج هجين رئيسي جديد قادم أيضاً.

قالت عده تقارير في مدونة BMW أن عائلة G70 من الفئة السابعة ستشمل إصداراً يسمى M750e xDrive والذي سيحصل على مجموعة طاقة PHEV أكثر قوة مقارنةً بالنموذج القياسي، حيث ستعتمد على محرك توربو مزدوج سداسي الأسطوانات بسعة 3000 سي سي، ومحرك كهربائي لإنتاج قوة تصل إلى 560 حصانًا (412 كيلووات).

لا يوجد تأكيد حتى الآن من الشركة البافارية ولكن ولكن التسريبات تزعم أن سيارة 7er الكهربائية الجديدة ستستفيد من الترقيات القادمة من قسم M فيBMW حيث سيتضمن ذلك تعديلات على نظام التعليق وربما مكابح أكبر، إلى جانب نظام التعليق الهوائي الذي سيكون قياسياً، بينما ستكون الأبواب ذات الإغلاق الناعم ووظائف القيادة الذاتية من المستوى 3 أيضاً قياسية في الفئة السابعة الجديدة.

يذكر أيضاً أن BMW قد طرحت لأول مرة نظاماً هجيناً جديداً فائق القوة مع مفهوم XM حيث تميز النموذج الأولي بمحرك احتراق V8 يعمل جنباً الى جنب مع محرك كهربائي بقوة إنتاج تصل الى 750 حصان (551 كيلو واط) وعزم أقصى للدوران يصل الى 737 رطل قدم (1000 نيوتن متر)، ومن المستبعد جداً أن نرى محرك V8 المهجن تحت غطاء محرك الجيل التالي من الفئة السابعة.

كما يجري تطوير نسخة كهربائية بالكامل من سيارة BMWالسيدان الرائدة من خلال مشاركة تقنية eDriveمن الجيل الخامس للشركة مع طرازي iXو i4، حيث يجب إطلاق i7 جنباً إلى جنب مع السلسلة السابعة التقليدية، والتي سعتمد على محرك بقوة 600 حصان (447 كيلو واط) يتم توصيله بجميع العجلات الأربع.