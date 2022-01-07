عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW 7 Series موديل 2023 تحصل على ترقيات بقوة 560 حصان | صور

BMW 7 Series موديل 2023 تحصل
BMW 7 Series موديل 2023 تحصل على ترقيات بقوة 560 حصان | صور

يقترب الجيل التالي من BMW الفئة السابعة من الاكتمال ويتوقع أن يظهر المنتج النهائي في وقت ما خلال النصف الثاني من عام 2022، حيث ألمحت صور التجسس التي نشرها موقع Motor1 والصور التشويقية التي نشرتها BMW إلى لغة تصميم جديدة جذرية للواجهة الأمامية، مع بعض الابتكارات التقنية، كما يمكن أن يكون هناك نموذج هجين رئيسي جديد قادم أيضاً.

قالت عده تقارير في مدونة BMW أن عائلة G70 من الفئة السابعة ستشمل إصداراً يسمى M750e xDrive  والذي سيحصل على مجموعة طاقة PHEV أكثر قوة مقارنةً بالنموذج القياسي، حيث ستعتمد على محرك توربو مزدوج سداسي الأسطوانات بسعة 3000 سي سي، ومحرك كهربائي لإنتاج قوة تصل إلى 560 حصانًا (412 كيلووات).

لا يوجد تأكيد حتى الآن من الشركة البافارية ولكن ولكن التسريبات تزعم أن سيارة 7er  الكهربائية الجديدة ستستفيد من الترقيات القادمة من قسم M فيBMW  حيث سيتضمن ذلك تعديلات على نظام التعليق وربما مكابح أكبر، إلى جانب نظام التعليق الهوائي الذي سيكون قياسياً، بينما ستكون الأبواب ذات الإغلاق الناعم ووظائف القيادة الذاتية من المستوى 3 أيضاً قياسية في الفئة السابعة الجديدة.

يذكر أيضاً أن BMW قد طرحت لأول مرة نظاماً هجيناً جديداً فائق القوة مع مفهوم XM حيث تميز النموذج الأولي بمحرك احتراق V8 يعمل جنباً الى جنب مع محرك كهربائي بقوة إنتاج تصل الى 750 حصان (551 كيلو واط) وعزم أقصى للدوران يصل الى 737 رطل قدم (1000 نيوتن متر)، ومن المستبعد جداً أن نرى محرك V8 المهجن تحت غطاء محرك الجيل التالي من الفئة السابعة.

كما يجري تطوير نسخة كهربائية بالكامل من سيارة BMWالسيدان الرائدة من خلال مشاركة تقنية eDriveمن الجيل الخامس للشركة مع طرازي iXو i4، حيث يجب إطلاق i7 جنباً إلى جنب مع السلسلة السابعة التقليدية، والتي سعتمد على محرك بقوة 600 حصان (447 كيلو واط) يتم توصيله بجميع العجلات الأربع.

BMW بسبب انقطاع الكهرباء Motor1 البافارية الشركة التسريبات كهربائى محرك احتراق الفئة السابعة مرسيدس

موضوعات متعلقة

أودي RS Q8 تتحدى منحدرات جبال الألب الوعرة | فيديو

شيفرولية سيلفرادو تقدم نموذجا جديدا لسيارات البيك اب.. صور

بنتلي تحقق نمواً قياسياً في نسبة المبيعات بمعدل 30٪ خلال عام 2021 | صور

شيفرولية إكوينوكس EV موديل 2024  كهربائية بالكامل | صور

جوردون موراي تكشف عن السيارة الخارقة T33 V12 في 27 يناير.. صور

 BMW M8 تحصل على لمسات تجميلية من زاكو | صور

فيراري SF90 سترادالي تستعرض قوتها على الطريق | فيديو

تصنيف Euro NCAB أكثر السيارات أمانا في عام 2021 | صور

ترشيحاتنا

سنن ينبغي على المسلم فعلها يوم الجمعة.. اغتنمها فلها ثواب عظيم

التعليم تمنع نقل أو ندب العاملين بالجهاز المخزني بالمدارس الصناعية بدون إذن

900 ألف شخص مصاب بها.. استمرار الإصابة بـ "لونج كوفيد" وهذه هي الأعراض

تصرف غير مسئول.. إعلام النواب تدين جريمة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة

مجلس الأمن يبحث في اجتماع مغلق أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية

قلبي موجوع عليكوا .. دنيا سمير غانم عن فراق والديها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

حفاظا على حالته النفسية .. ويجز يعلن اعتزال الحفلات مؤقتا

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ