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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يزيل لافتة محمد صلاح من النادي بعد تهديد جهاز المنتخب

صدى البلد

أكد الاعلامي محمد شبانة ان مسؤولو نادي الزمالك قاموا برفع لافتة محمد صلاح قائد منتخب مصر الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي من على الحديقة التي خصصها النادي باسم محمد صلاح".

 

وأكد. ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "استبدل مسؤولو الزمالك لافتة صلاح بوضع اسم عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق بدلا منه.


ويتواجد محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي مع منتخب مصر الوطني حاليا استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقرر إقامته في الكاميرون".

 

وأضاف: "علم "بوكس تو بوكس" بالسبب في إزالة لافتة محمد صلاح، حيث تأكد مسئولو الزمالك بالفعل من إمكانية تعرضهم لعقوبات مالية بسبب استغلال إسم اللاعب في الدعاية، في الوقت الذي وقع فيه صلاح منذ فترة طويلة لإحدى شركات التسويق والمسئولة عن كافة الأمور الخاصة بالدعاية له".

 

وواصل: "كانت المفاجأة الكبيرة بإن مسؤولين من المنتخب الوطني تواصلوا مع مسئولي الزمالك وطلبوا منهم بسرعة إزالة اللافتة وهو ما استجاب إليه مسئولي الزمالك على الفور، وأكد مسئولو المنتخب لإدارة الزمالك أن وكيل صلاح قد يتخذ إجراءات قانونية ضد النادي".

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