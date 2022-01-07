ماجد الكدواني: الكورونا رسالة إلهية مش فيروس.. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني إن الكورونا رسالة إلهية وليست فيروسا فقط، معبرا عن أمنيته أن تعم الصحة على البشرية كلها في الوطن العربية.

وأوضح ماجد الكدواني في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، أن الكورونا رسالة إلهية عن طريق فيروس لا يرى بالعين المجردة لكنه أضر بالعالم كله.

يبدأ الفنان ماجد الكدواني تصوير مشاهد فيلم فضل ونعمة" خلال أسبوعين، وهو من بطولة هند صبري وإخراج رامي إمام.

وقال ماجد الكدواني لكاميرا موقع "صدى البلد"، في العرض الخاص لفيلم "الجريمة" أمس، إنه سعيد بالتعاون مع المخرج رامي إمام في فيلم فضل ونعمة، وهو من تأليف أيمن وتار وإنتاج أحمد الجنايني.

وأكد ماجد الكدواني في تصريحاته على أنه سعيد بدور مفتش المباحث في فيلم "الجريمة" معبرا عن استمتاعه بتقديم هذا العمل، والتعاون مع أحمد عز والمخرج شريف عرفة.

العرض الخاص لفيلم الجريمة

حرص أحمد عز وماجد الكدواني والمخرج شريف عرفة على التواجد مبكرا في العرض الخاص لفيلم "الجريمة" بإحدى سينمات التجمع الخامس.

وحضر العرض الخاص عدد من أبطال الفيلم منهم منة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب وعادل عيسى، إلى جانب عدد من النجوم منهم أمير المصري ومحمد كريم وغيرهم.

البوستر الرسمي لفيلم الجريمة

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم الجريمة للفنان أحمد عز البوسترات الرسمية للعمل استعدادا لطرحه بدور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة .

ويعد فيلم “الجريمة”، التعاون الثالث الذى يجتمع فيه أحمد عز مع الفنانة منة شلبي، حيث سبق وأن قدما معاً فيلم “شباب تيك أوى ” في بداية مشوارهما الفني ثم فيلم “ بدل فاقد .