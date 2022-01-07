عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد الكدواني: الكورونا رسالة إلهية مش فيروس.. فيديو

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

قال الفنان ماجد الكدواني إن الكورونا رسالة إلهية وليست فيروسا فقط، معبرا عن أمنيته أن تعم الصحة على البشرية كلها في الوطن العربية. 

وأوضح ماجد الكدواني في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، أن الكورونا رسالة إلهية عن طريق فيروس لا يرى بالعين المجردة لكنه أضر بالعالم كله.

يبدأ الفنان ماجد الكدواني تصوير مشاهد فيلم فضل ونعمة" خلال أسبوعين، وهو من بطولة هند صبري وإخراج رامي إمام. 

وقال ماجد الكدواني لكاميرا موقع "صدى البلد"، في العرض الخاص لفيلم "الجريمة" أمس، إنه سعيد بالتعاون مع المخرج رامي إمام في فيلم فضل ونعمة، وهو من تأليف أيمن وتار وإنتاج أحمد الجنايني. 

وأكد ماجد الكدواني في تصريحاته على أنه سعيد بدور مفتش المباحث في فيلم "الجريمة" معبرا عن استمتاعه بتقديم هذا العمل، والتعاون مع أحمد عز والمخرج شريف عرفة. 

العرض الخاص لفيلم الجريمة 

حرص أحمد عز وماجد الكدواني والمخرج شريف عرفة على التواجد مبكرا في العرض الخاص لفيلم "الجريمة" بإحدى سينمات التجمع الخامس.

وحضر العرض الخاص عدد من أبطال الفيلم منهم منة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب وعادل عيسى، إلى جانب عدد من النجوم منهم أمير المصري ومحمد كريم وغيرهم.

البوستر الرسمي لفيلم الجريمة

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم الجريمة للفنان أحمد عز البوسترات الرسمية للعمل استعدادا لطرحه بدور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة .

ويعد فيلم “الجريمة”، التعاون الثالث الذى يجتمع  فيه أحمد عز مع الفنانة منة شلبي، حيث سبق وأن قدما معاً فيلم “شباب تيك أوى ” في بداية مشوارهما الفني ثم فيلم “ بدل فاقد .

ماجد الكدواني كورونا فيلم الجريمة مسلسل موضوع عائلى اعمال ماجد الكدواني

ترشيحاتنا

كيف سيحتفل أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد بدون قيود كورونا؟

رئيس كازاخستان: تمت استعادة النظام الدستوري في معظمه

ضياء السيد ومحمد شوقي يقودان مخطط تمرد زيزو على الزمالك

خالد الدرندلي: سأقف على مسافة واحدة من جميع الأندية وهذا موقفنا من أزمة الأهلي

أخبار التكنولوجيا| جوجل تستحوذ على شركة أمن سيبراني إسرائيلية.. وهذا الهاتف يحقق لسامسونج مبيعات هائلة

بفرمان موسيماني .. صلاح محسن لن يغادر القلعة الحمراء ورسالة حاسمة من عبد الحفيظ للدوليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

حفاظا على حالته النفسية .. ويجز يعلن اعتزال الحفلات مؤقتا

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ