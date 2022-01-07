قلبي موجوع عليكوا .. دنيا سمير غانم عن فراق والديها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صور تجمعها بالفنان الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، وعبرت عن اشتياقها اليهم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “يا رب ارحمهم و صبرني علي فراقهم.. بجد الفراق ده صعب اوي .. كنت فاكرة ان لما الوقت بيعدي هتعود لكن للأسف الحياة مستمرة و بنروح و نيجي و نشتغل و نضحك لكن قلبي موجوع عليكوا اوي و وحشتوني اوي.. الدنيا مختلفة اوي من غيركوا 💔”.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم احتفلت بعيد ميلادها يوم1 يناير 2022، بأداء مناسك العمرة فى الأراضي المقدسة مع شقيقتها "ايمى"، والدعاء لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، كما وجهت الدعاء للجمهور الذي دعمهما طوال الفترة الماضية فى أزمتهما بعد فقدان والديهما.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة من أحدث ظهور لشقيقتها "إيمي"، وكانت الأخيرة تعمل على إطعام القطط والكلاب بأحد شوارع المملكة، خلال أدائها لمناسك العمرة، من الأراضي المقدسة وعلقت عليها، قائلة: “أحن قلب في الكون”.