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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الكنيسة الأرثوذكسية: كلمات الرئيس السيسي باحتفالات عيد الميلاد كانت مليئة بالمحبة والأمل| فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال القمص موسى إبراهيم ، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن احتفالات عيد الميلاد المجيدة هذا العام تختلف عن العام الماضي، موضحا: "كنا في ظل جائحة كورونال والصلاة كانت قاصرة على أداء الكهنة ولكن هذا العام الحضور شعبي مقيد".

وأضاف القمص موسى إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قيود الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، متابعا : " وجود الشعب يمثل بهجة حقيقية وشعور بالعيد" .

وعلق "إبراهيم" على مشاركة بعض المسلمين في احتفالات عيد الميلاد المجيدة، بالأمس قائلا: "ده العادي أحنا كلنا بنبقى موجودين مع بعض في كل مكان في الشارع والصداقة والجيرة وهو مشهد طبيعي موجود في الكنائس والشوارع والبيوت".

وتابع "إبراهيم" أن احتفالات عيد الميلاد المجيد كلله حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأصبح حضوره عرف ثابت في كل عام ، مسترسلا: " كلامه مليء بالمحبة والأمل والمستقبل .. تكلم دقائق قليلة رسم فيها صورة للمصريين كانت حلم بعيد المنال".

وأشار "إبراهيم" إلى أن لحظات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلت دلالة هامة في الجمهورية الجديدة، ولا شك أن وسائل الإعلام العالمية ألقت الضوء على احتفالات عيد الميلاد ، و تفاعل المصريين مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت "إبراهيم" إلى أن الروح الطيبة في كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي ثابتة في كل عام ، وفي أول زيارة له  لـ التهنئة أكد للمصريين على بعض الخطط والتي بلورها بالأمس . 

الكنيسة الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية برنامج هذا الصباح توك شو

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