اليوم.. آيتن عامر تطرح أولى أغنياتها "بناقص"

تستعد الفنانة آيتن عامر، لطرح أولى أغنياتها اليوم، والتي تحمل اسم "بناقص"؛ وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وكانت آيتن عامر، قد طرحت البرومو الرسمي الخاص بالأغنية من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “أخيرا وبعد ١٨ سنة تأجيل، أول أغنية ليا هتنزل يوم ٧ يناير والحقيقة هو يوم مميز جدا، و ربنا يستر .. شكرا لشركة لايف ستايلز ستوديوهات اللى تحمست للمشروع ونفذوه على أكمل وجه”.



مع فريق عمل من أهم الفنانين فى الوسط الفنى اغنية بناقص الحان وليد سعد وكلمات تامر حسين وتوزيع أحمد إبراهيم:.



وأضافت "صورنا الكليب إمبارح الحمد لله و بشكر أختى وصاحبتى بأول عرفة على تعبها و مجهودها و كل الكرو اللى بجد تعبوا و اشتغلوا ٢٤ ساعة بلا توقف ولا راحة.



كما تابعت "شكرا لمدير التصوير حبيبى ( محمد عز العرب ) و كل الكرو بتاعة ، و شكر خاص لـ أحمد مبارز صديقى العزيز مصور الفوتوغرافيا على اهداءه صور دى الاغنية اهداء منى لكل بنت لان فكرة الكليب بتناقش موضوع مهم و فيه رسالة بسيطة هتعجبكم جدا.



واختتمت "اما بقى الولاد اللى الاغنية هتتبعت لهم كتير من أرقام مجهولة الفترة الجاية مش هقولهم غير كلمة واحدة ( أنا اسفة )".



يذكر أن أغنية "بناقص" أول عمل غنائي لأيتن عامر، واستغرق تنفيذها أكثر من عام وهي ومن كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.