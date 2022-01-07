مساجد الأوقاف تتحدث الجمعة القادمة عن القيم المجتمعية

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 11 من جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 14 يناير 2022م تحت عنوان: "القيم المجتمعية".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

علوم الشريعة ترسخ القيم الأخلاقية في المجتمع



وقال الشيخ صالح عباس، من علماء الأزهر الشريف، إن علوم الشريعة كلها متضافرة ومتآزرة يشد بعضها بعضًا، فهي السبيل لدفع الإنسان لتأمل عظيم قدرة الله في خلقه ولترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.

وطالب عباس، طلاب العلم بالصبر على تحصيل العلم واحترام المعلم، لأن العلم أشرف النعم وبه تنال أعلى المنازل والمراتب، وهو ميراث الأنبياء، كما أنه الطريق إلى الجنة، وتحصيله ليس بالأمر الهين ولابد من بذل الجهد.



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