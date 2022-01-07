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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاهن السمائيين بشرم الشيخ: روسومات الكنيسة محط أنظار السياح من دول العالم

يؤانس نبيل
يؤانس نبيل

قال يؤانس نبيل، كاهن كنيسة السمائيين بشرم الشيخ، إن كنيسة السمائيين تحتوي على العديد من الروسومات لتكون مزارا لكل السياح من دول العالم، حيث إن 90% من قصص الكتاب المقدس مرسومة داخل الكنيسة، وتعد هذه الرسومات وسيلة إيضاح.
 

وتابع الأب يؤانس نبيل، خلال حواره المُذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الكنيسة تستقبل الزوار، حيث إنهم يستقبلون المسلمين لتقديم التهنئة، معقبًا: "المحبة موجودة طوال العام. 

وفي سياق آخر، قال القمص موسى إبراهيم ، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن احتفالات عيد الميلاد المجيدة هذا العام تختلف عن العام الماضي، موضحا: "كنا في ظل جائحة كورونال والصلاة كانت قاصرة على أداء الكهنة ولكن هذا العام الحضور شعبي مقيد".

وأضاف القمص موسى إبراهيم، ، أن قيود الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، متابعا : " وجود الشعب يمثل بهجة حقيقية وشعور بالعيد" .

وعلق "إبراهيم" على مشاركة بعض المسلمين في احتفالات عيد الميلاد المجيدة، بالأمس قائلا: "ده العادي أحنا كلنا بنبقى موجودين مع بعض في كل مكان في الشارع والصداقة والجيرة وهو مشهد طبيعي موجود في الكنائس والشوارع والبيوت".

وتابع "إبراهيم" أن احتفالات عيد الميلاد المجيد كلله حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأصبح حضوره عرف ثابت في كل عام ، مسترسلا: " كلامه مليء بالمحبة والأمل والمستقبل .. تكلم دقائق قليلة رسم فيها صورة للمصريين كانت حلم بعيد المنال".

وأشار "إبراهيم" إلى أن لحظات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلت دلالة هامة في الجمهورية الجديدة، ولا شك أن وسائل الإعلام العالمية ألقت الضوء على احتفالات عيد الميلاد ، و تفاعل المصريين مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت "إبراهيم" إلى أن الروح الطيبة في كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي ثابتة في كل عام ، وفي أول زيارة له  لـ التهنئة أكد للمصريين على بعض الخطط والتي بلورها بالأمس . 

 

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