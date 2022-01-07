منسق صن داونز لـ محرر صدى البلد: لو دربت الأهلي هتنجح.. فيديو

أكد خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن النادي الأهلي يمتلك كافة المقومات لنجاح أي مدير فني.

وقال خالد علي خلال ندوة بموقع “صدى البلد:” نجاح موسيماني مع الأهلي أمر طبيعي، لأن النادي الأهلي يمتلك جميع المقومات التي تساعد أي مدرب على النجاح".

وتابع: "نقول دائما على جمهور أي فريق أنه اللاعب رقم 12، لكن أقول أن جمهور الأهلي هو اللاعب رقم 1، لأنه سبب من أسباب نجاح الفريق، ويفهم كرة جيدا، ويعلم متى يدعم أي لاعب ومتى ينتقده".

وأضاف: "أتمنى أن يكون لفريقي جمهور مثل جمهور النادي الأهلي، عندما تسافر أي بلد إفريقية تجدهم في ظهر الفريق".

واختتم: "بيتسو أو غيره سينجح مع الأهلي، لو دربت الأهلي يا محمد “محرر صدى البلد” هتنجح".

يذكر أن قرعة دوري أبطال إفريقيا أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، مع صن داونز والهلال والمريخ.

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات:





- الأهلي أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى يوم 11 أو12 فبراير2022، في القاهرة.

- الأهلي أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية يوم 18 أو19 فبراير 2022، خارج مصر (لم يتم تحديد الملعب).

- الأهلي أمام صن داونز في الجولة الثالثة يوم 25 أو 26 فبراير 2022، في القاهرة.

- الأهلي أمام صن داونز في الجولة الرابعة 11 أو12 مارس 2022، في جنوب إفريقيا.

- الأهلي أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة يوم 18 أو 19 مارس 2022، خارج مصر (لم يتم تحديد الملعب).

- الأهلي أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة، يوم 1 أو2 أبريل 2022 في القاهرة.

