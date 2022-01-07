كيف تعرف أنك مصاب بالصدفية.. إليك أهم الأعراض

الصدفية هي حالة مزمنة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى تراكم سريع لخلايا الجلد مما يتسبب في ظهور قشور على سطح الجلد كما أن الالتهاب والاحمرار حول القشور أمرًا شائع.

توجد أنواع متعددة لقشور الصدفية ولكن أكثرها انتشارا قشور فضية مبيضة وتتطور في بقع حمراء سميكة، وفي بعض الأحيان تتشقق هذه البقع وتنزف.

ووفقا لما جاء في موقع “ healthline” فإن الصدفية تحدث نتيجة لعملية إنتاج الجلد المتسارع، وعادة تنمو خلايا الجلد بعمق في الجلد وتختلف أعراض الصدفية من شخص لآخر وتعتمد على نوع الصدفية.

يمكن أن تكون مناطق الصدفية صغيرة مثل قشور قليلة على فروة الرأس أو الكوع ، أو تغطي غالبية الجسم، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض الصدفية اللويحية ما يلي:

بقع منتفخة وملتهبة من الجلد تظهر حمراء على الجلد الفاتح وبنية أو أرجوانية على الجلد الداكن

قشور فضية مبيضة أو صفائح على بقع حمراء أو قشور رمادية على بقع أرجوانية وبنية

جلد جاف قد يتشقق وينزف

وجع حول البقع

حكة وحرقان حول البقع

أظافر سميكة

تورم مؤلم في المفاصل

لن يعاني كل شخص من كل هذه الأعراض ويعاني بعض الأشخاص من أعراض مختلفة تمامًا إذا كان لديهم نوع أقل شيوعًا من الصدفية.

يمر معظم المصابين بالصدفية بـ "دورات" من الأعراض وقد تسبب الحالة أعراضًا شديدة لبضعة أيام أو أسابيع ، ثم قد تختفي الأعراض وتصبح غير ملحوظة تقريبًا.

بعد ذلك في غضون أسابيع قليلة أو إذا تفاقمت بسبب أحد محفزات الصدفية الشائعة ، فقد تتفاقم الحالة مرة أخرى،و في بعض الأحيان تختفي أعراض الصدفية تمامًا.

عندما لا يكون لديك علامات نشطة للحالة فقد تكون الصدفية خاملة ولكن هذا لا يعني أن الصدفية لن تعود ، لكنك الآن خالية من الأعراض.