طريقة علاج الصدفية.. 7 وصفات طبيعية

الصدفية هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تصيب خلايا الجلد، والسبب الدقيق غير معروف ، لكن الخبراء لديهم فكرة عن كيفية عمل جهاز المناعة ضد الجسم لإحداث الصدفية، فتساعد بعض خلايا الدم البيضاء التي تسمى الخلايا التائية الجسم على حماية نفسه من المواد الغريبة التي يمكن أن تسبب العدوى والفيروسات والأمراض، وعندما تكون مصابًا بـ الصدفية تكون الخلايا التائية نشطة للغاية لا تهاجم الخلايا والمواد والكائنات الحية الضارة فحسب بل تهاجم أيضًا خلايا الجلد السليمة. هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تصيب خلايا الجلد، والسبب الدقيق غير معروف ، لكن الخبراء لديهم فكرة عن كيفية عمل جهاز المناعة ضد الجسم لإحداث، فتساعد بعض خلايا الدم البيضاء التي تسمى الخلايا التائية الجسم على حماية نفسه من المواد الغريبة التي يمكن أن تسبب العدوى والفيروسات والأمراض، وعندما تكون مصابًا بـتكون الخلايا التائية نشطة للغاية لا تهاجم الخلايا والمواد والكائنات الحية الضارة فحسب بل تهاجم أيضًا خلايا الجلد السليمة.

علاجات الصدفية إلى منع خلايا الجلد من النمو بسرعة وإزالة القشور، وتشمل الخيارات الكريمات والمراهم (العلاج الموضعي) والعلاج بالضوء (العلاج بالضوء) والأدوية عن طريق الفم أو الحقن. وتهدفإلى منع خلايا الجلد من النمو بسرعة وإزالة القشور، وتشمل الخيارات الكريمات والمراهم (العلاج الموضعي) والعلاج بالضوء (العلاج بالضوء) والأدوية عن طريق الفم أو الحقن.

وتعتمد العلاجات التي تستخدمها على مدى شدة الصدفية ومدى استجابتها للعلاج السابق، وقد تحتاج إلى تجربة عقاقير مختلفة أو مجموعة من العلاجات قبل أن تجد الطريقة التي تناسبك. عادة ، ومع ذلك ، فإن المرض يعود.









علاج الصدفية بالعسل

الصدفية مرض التهاب ، لذلك إذا تمكنا من مساعدة الجلد ليكون أقل التهابًا ، فإنه يساعد في تقليل الأعراض ، و يمكنك وضع العسل على الجلد مثل أي كريم أو غسول آخر، نظرًا لعدم وجود الكثير من الأبحاث العلمية حول هذا الموضوع ، فمن غير المعروف عدد المرات أو المدة التي يجب استخدام العسل فيها.





العسل في علاج الصدفية لدى العديد من الأشخاص، و كما يفيدلدى العديد من الأشخاص، و العسل مادة طبيعية معروفة بخصائصها التحفيزية والمضادة للالتهابات في التئام الجروح، وتشير المعرفة الحالية إلى أن العسل يحفز TNF-α من الخلايا الوحيدة في الجلد أثناء حالات الالتهاب المنخفض وله أيضًا خصائص مضادة للالتهابات في حالات الالتهاب النشط، وتعمل هذه الخاصية على تعديل الانتقال من المراحل الالتهابية والتكاثرية لالتئام الجروح إلى مرحلة التعافي، مما يساعد العسل في علاج الصدفية ، وهي حالة تتميز بفرط التئام الجروح وتكاثر الخلايا الكيراتينية، ويحتوي العسل الموضعي أيضًا على خصائص أخرى لتعزيز التئام الجروح ، مثل عمل تنضير الجروح ، والنشاط المضاد للميكروبات ، وخصائص مضادات الأكسدة.





علاج الصدفية نهائيا بالأعشاب





الصبار

تحتوي الكريمات والمواد الهلامية التي تحتوي على مستخلص من نبات الصبار على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، قد تساعد في تهدئة الجلد ومحاربة البكتيريا التي قد تسبب الالتهابات.

علاج الصدفية. ووجدت مراجعة منهجية من عام 2013 أن عددًا قليلًا من الدراسات تشير إلى دعم محدود لـ Aloe vera ، جنبًا إلى جنب مع Mahonia aquifolium ، و indigo naturalis ، باعتبارها فعالة في





- النيلي الطبيعي

Indigo naturalis ، المعروف أيضًا باسم qing dai ، هو دواء عشبي صيني تقليدي يستخدمه الناس لعلاج الأمراض الجلدية، يستخرجه المصنعون من مجموعة متنوعة من النباتات المختلفة ، بما في ذلك Baphicacanthus cusia .

علاج الصدفية ، ووجدت مراجعة منهجية من عام 2015 أنه إلى جانب Mahonia aquifolium ، كان النيلي الطبيعي علاجًا عشبيًا فعالًا لمرض الصدفية. تشير التجارب السريرية الحديثة إلى أن العلاج يمكن أن يساعد في، ووجدت مراجعة منهجية من عام 2015 أنه إلى جانب Mahonia aquifolium ، كان النيلي الطبيعي علاجًا عشبيًا فعالًا لمرض الصدفية.

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أفضل كريم لعلاج الصدفية

من المعروف أن بعض المكونات الموجودة في المطريات تساعد في علاج أعراض الصدفية، ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على مكونات حمض الساليسيليك وقطران الفحم لعلاج الصدفية.

حمض الصفصاف حمض الساليسيليك هو عامل حال للطبقة القرنية أو عامل تقشير، يساعد الطبقة الخارجية من الجلد على التساقط. لرفع قشور الصدفية وتنعيم الجلد. هو عامل حال للطبقة القرنية أو عامل تقشير، يساعد الطبقة الخارجية من الجلد على التساقط. لرفع قشور الصدفية وتنعيم الجلد.

نصيحة: كن حذرًا عند استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك، يمكن أن يؤدي الإفراط في الاستخدام إلى تهيج الجلد وضعف جذوع الشعر.

قطران الفحم يمكن أن يبطئ قطران الفحم من نمو خلايا الجلد السريع ، ويحسن مظهر الجلد ، ويقلل من الحكة. ويستخدمه الناس عادة على فروة الرأس، وتختلف المنتجات التي تحتوي على قطران الفحم من علامة تجارية إلى أخرى ، لذا اختبرها على مساحة صغيرة من الجلد عند تجربتها لأول مرة.

نصيحة: يمكن أن يتسبب قطران الفحم في حدوث تهيج ، بالإضافة إلى ظهور بقع على الملابس والشعر الفاتح اللون. يمكن أن يتسبب أيضًا في زيادة حساسية بشرتك للشمس.





علاج الصدفية بزيت الزيتون

زيت الزيتون. زيت الزيتون مضاد للالتهابات ومرطب طبيعي، يهدئ البشرة الجافة ويساعد على تقليل التورم في المناطق المؤلمة، السبب وراء هذه الآثار الإيجابية هو الأحماض الدهنية وفيتامين هـ ، وتوجد خصائصها المفيدة للبشرة بشكل طبيعي في

تم اكتشاف زيت الزيتون عن طريق الخطأ باعتباره علاجًا فعالًا لمرض الصدفية، تم اكتشافه خلال دراسة عن تأثيرات زيت الزيتون على صحة القلب والأوعية الدموية عندما تعافى مريض في الدراسة من 80٪ من أعراض الصدفية أثناء التجربة، أظهرت الدراسة أن زيت الزيتون فعال ، إن لم يكن أكثر فعالية ، من دواء الصدفية الخفيفة إلى المتوسطة.









علاج الصدفية في الشعر

ضع المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) على فروة رأسك للمساعدة على تليين القشور وتسهيل تقشيرها، ابحث عن المنتجات التي تحتوي على المكونات النشطة من حمض الساليسيليك أو حمض اللاكتيك أو اليوريا أو بيريثيون الزنك أو كبريتيد السيلينيوم . قم بفك القشور برفق باستخدام فرشاة أو مشط ذو أسنان دقيقة. حمض الساليسيليك. اغسلي فروة رأسك بالشامبو لإزالة القشور باستخدام شامبو أو صابون ضع كريمات كثيفة على فروة رأسك بينما لا تزال رطبة لتحتفظ بالرطوبة.





علاج الصدفية بالفازلين

الفازلين على كرات قطنية وضعيها في أذنيك لإبعاد الأدوية لفروة رأسك عن أذنيك، لا تستخدم كرات القطن إذا كنت تعالج أيضًا الصدفية في قنوات أذنك. ضعيعلى كرات قطنية وضعيها في أذنيك لإبعاد الأدوية لفروة رأسك عن أذنيك، لا تستخدم كرات القطن إذا كنت تعالج أيضًا الصدفية في قنوات أذنك.



- بللي بشرتك بالماء، هذا ضروري للعملية لذا تأكد من القيام بذلك عادةً ما أقوم بوضعه مباشرة بعد الاستحمام ، ولكن إذا كنت في العمل وكانت يدي متقشرة ، فأنا أغسل يدي في الحمام دون تجفيفهما

- قبل أن تجف بشرتك ، افركي بداخلها قطرة صغيرة من الفازلين، تأكد من فركه جيدًا حتى يتم امتصاص كل القليل منه.

علاج الصدفية بالملح يحتوي ملح البحر الميت على المغنيسيوم والكبريت واليود والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والبروم، ثبت أن بعض هذه المعادن تحسن صحة الجلد ومظهره.

في دراسة ، قامت مجموعة من المشاركين ذوي البشرة الجافة الأتوبية بغمر ذراعهم في ماء يحتوي على 5٪ من ملح البحر الميت لمدة 15 دقيقة، تم فحص المتطوعين على فترات مختلفة لمدة ستة أسابيع. ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين نقعوا ذراعهم في محلول الملح أظهروا تحسنًا في ترطيب الجلد وتقليل احمرار الجلد والتهابه ، وهي خصائص مرض الصدفية.

ملح البحر الميت غني بالزنك والبروميد أيضًا. كلاهما من العوامل الغنية المضادة للالتهابات. تساعد هذه الخصائص في تقليل الالتهاب والحكة وتهدئة البشرة. يقال أيضًا أن ملح البحر الميت يحسن الدورة الدموية ، مما ينتج عنه خلايا جلد صحية وعدد أقل من قشور الجلد.











