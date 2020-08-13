علاج غير متوقع لبقع وقشور الصدفية

يعد مرض الصدفية من الأمراض المناعية الذاتية المزمنة حيث لا يوجد علاج نهائي له لكن توجد بعض الأدوية والطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج أعراضه.





ذكر موقع "بولد سكاى" أن الصدفية عبارة عن مرض جلدي تتراكم فيه خلايا الجلد بشكل غير طبيعي لتكوين قشور وبقع جلدية جافة مثيرة للحكة.

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تسبب هذه البقع والقشور الجلدية فى تشوه مظهر البشرة مما يؤثر على الحالة النفسية للمريض والتى تظهر آثارها على الصحة الجسدية بالسلب.





يساعد فرك بقعة الجلد المصابة بـ الصدفية بزيت شجرة الشاي الأصلى يوميًا على تهدئة هذه الحالة فى البشرة.





ويرجع سر فاعلية زيت شجرة الشاي فى علاج هذه المشكلة لأن له طبيعة مضادة للالتهابات تساعد فى التخلص من البقع الجلدية.