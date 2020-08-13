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مرأة

علاج غير متوقع لبقع وقشور الصدفية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:14 ص
علاج غير متوقع لبقع
علاج غير متوقع لبقع وقشور الصدفية
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اسماء محمد
يعد مرض الصدفية من الأمراض المناعية الذاتية المزمنة حيث لا يوجد علاج نهائي له لكن توجد بعض الأدوية والطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج أعراضه.

ذكر موقع "بولد سكاى" أن الصدفية عبارة عن مرض جلدي تتراكم فيه خلايا الجلد بشكل غير طبيعي لتكوين قشور وبقع جلدية جافة مثيرة للحكة.
 
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تسبب هذه البقع والقشور الجلدية فى تشوه مظهر البشرة مما يؤثر على الحالة النفسية للمريض والتى تظهر آثارها على الصحة الجسدية بالسلب.

يساعد فرك بقعة الجلد المصابة بـالصدفية بزيت شجرة الشاي الأصلى يوميًا على تهدئة هذه الحالة فى البشرة.

ويرجع سر فاعلية زيت شجرة الشاي فى علاج هذه المشكلة لأن له طبيعة مضادة للالتهابات تساعد فى التخلص من البقع الجلدية.

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