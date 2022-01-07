إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى البحيرة

إزالة التعديات

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

في نفس السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي على مساحة 1302 م٢ بنطاق 6 مراكز عبارة عن الآتي:-

- إزالة 3 حالات تعدى بمساحة 350 م٢ بنطاق قرية دمسنا و كوم القناطر بأبو حمص عبارة عن قواعد خرسانية ومبني من الطوب الأبيض.

- إزالة حالتي تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 312 م بنطاق قرية عمارة بحوش عيسى.

- إزالة حالتي تعدى بمساحة 300 م٢ بقرية ديروط المحمودية عبارة عن وسملات خرسانية .

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية على مساحة 140 متر بالدلنجات.

- إزالة فورية في المهد لأعمال بناء مخالف على أرض أملاك دولة بمساحة 100 م٢ بمنطقة سواده بادكو عبارة عن بناء أساس من الحجارة البيضاء

- إزالة حالة تعدى بمساحة 100 م وفك شدة خشبية بقرية البرادعي بزاوية غزال بدمنهور.