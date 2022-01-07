مصطفى بكري: نشر فيديو معلمة المنصورة جريمة وظلم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أحد الأشخاص صور معلمة المنصورة أثناء رحلة مع زملائها، وارتكب جريمة بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذنها، وهدم بيتها وجعل أبنائها يشعرون بظلم كبير.

وتساءل مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، «إلى متى سيتمر هذا الغل والظلم وعدم الالتزام بالقيم الأخلاقية وتدمير حياة الآخرين دون وجه حق؟».

الظلم يدفعها للإنتحار



روى مصطفى بكري أنه تحدث مع آية يوسف معلمة المنصورة، وقالت إن ما يفعله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يدفعها للإنتحار بعدما ساهم الفيديو المتداول في تفكيك أسرتها».

وأضاف مصطفى بكري «يكفى ما حدث من تطاول واختراق للخصوصية، ويجب محاسبة كل من تسول له نفسه هدم حياة الآخرين»، مردفا «أثق في الجهات الرقابية في تحقيق العدل والقصاص للمظلومين».